Diese Aktie steigert ihre Dividende stetig und zahlt jetzt eine saftige Ausschüttung

Keller Group ist ein führender Anbieter geotechnischer Lösungen, spezialisiert auf Bodenverbesserung und Fundamentbau. Weltweit tätig, dominiert es den Markt mit innovativen Technologien. Hauptkonkurrenten sind Bauer Group und Soletanche Bachy. Ein globales Netzwerk und umfassende Expertise heben Keller von der Konkurrenz ab.

Dividenden & passives Einkommen: Mit Keller Group nachhaltige Einkommensströme aufbauen

Keller Group gilt als starker Dividendenzahler. Mit einer Rendite von +3,36 % und einem jährlichen Ausschüttungswachstum von +13,91 % zählt die Aktie zu den interessantesten Kandidaten für passives Einkommen. Bei einem KGV von 9,12 und einer akzeptablen Ausschüttungsquote wirkt die Bewertung solide.

Wer vor fünf Jahren in Keller Group investiert hat, konnte eine Gesamtrendite von +156,18 % erzielen. Die Aktie überzeugt mit einer stabilen Dividendenpolitik und einem nachhaltigen Wachstum, das Anlegern regelmäßige Erträge verspricht.

Keller Group verbindet Ertragskraft mit Disziplin. Das Unternehmen hat seine Dividende regelmäßig gesteigert und zahlt derzeit +3,36 %.

Mit +3,36 % Dividendenrendite bietet Keller Group ein attraktives Einkommensprofil. Die stetige Dividendensteigerung um durchschnittlich +13,91 % unterstreicht die Zuverlässigkeit des Geschäftsmodells.

Langfristige Anleger schätzen Keller Group für die Kombination aus Stabilität, Wachstum und Ausschüttungsstärke. Die Dividendenrendite liegt bei +3,36 %, das Kurs-Gewinn-Verhältnis bei moderaten 9,12.

Keller Group weißt eine Marktkapitalisierung von 1,59 Mrd. € aus. Mit einer Dividendenrendite von +3,36 % und einer konstanten Steigerung über mehrere Jahre bleibt der Titel ein Favorit unter Einkommensinvestoren.