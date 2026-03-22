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    Starke Ausschüttungen

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    Diese Aktie steigert ihre Dividende stetig und zahlt jetzt eine saftige Ausschüttung

    Hohe Rendite, moderates KGV und starke Bilanz: Diese Aktie kombiniert Ertrag und Stabilität – ideal für langfristig denkende Einkommensanleger.

    Starke Ausschüttungen - Diese Aktie steigert ihre Dividende stetig und zahlt jetzt eine saftige Ausschüttung

    Keller Group ist ein führender Anbieter geotechnischer Lösungen, spezialisiert auf Bodenverbesserung und Fundamentbau. Weltweit tätig, dominiert es den Markt mit innovativen Technologien. Hauptkonkurrenten sind Bauer Group und Soletanche Bachy. Ein globales Netzwerk und umfassende Expertise heben Keller von der Konkurrenz ab.

    Dividenden & passives Einkommen: Mit Keller Group nachhaltige Einkommensströme aufbauen

    Keller Group gilt als starker Dividendenzahler. Mit einer Rendite von +3,36 % und einem jährlichen Ausschüttungswachstum von +13,91 % zählt die Aktie zu den interessantesten Kandidaten für passives Einkommen. Bei einem KGV von 9,12 und einer akzeptablen Ausschüttungsquote wirkt die Bewertung solide.
    Wer vor fünf Jahren in Keller Group investiert hat, konnte eine Gesamtrendite von +156,18 % erzielen. Die Aktie überzeugt mit einer stabilen Dividendenpolitik und einem nachhaltigen Wachstum, das Anlegern regelmäßige Erträge verspricht.
    Keller Group verbindet Ertragskraft mit Disziplin. Das Unternehmen hat seine Dividende regelmäßig gesteigert und zahlt derzeit +3,36 %.
    Mit +3,36 % Dividendenrendite bietet Keller Group ein attraktives Einkommensprofil. Die stetige Dividendensteigerung um durchschnittlich +13,91 % unterstreicht die Zuverlässigkeit des Geschäftsmodells.
    Langfristige Anleger schätzen Keller Group für die Kombination aus Stabilität, Wachstum und Ausschüttungsstärke. Die Dividendenrendite liegt bei +3,36 %, das Kurs-Gewinn-Verhältnis bei moderaten 9,12.
    Keller Group weißt eine Marktkapitalisierung von 1,59 Mrd. € aus. Mit einer Dividendenrendite von +3,36 % und einer konstanten Steigerung über mehrere Jahre bleibt der Titel ein Favorit unter Einkommensinvestoren.

    Keller Group Aktienkurs: Kursentwicklung und aktuelle Zahlen vom 22.03.2026

    Die Keller Group Aktie notiert aktuell bei 23,000 und hat damit gegenüber dem letzten Handelstag um +0,88 % zugelegt, was einem Anstieg von +0,200  entspricht. Lohnt sich ein Einstieg oder erst einen Rücksetzer abwarten?

    Beispielrechnung für 1.000 Euro Jahresdividende

    Für eine jährliche Dividende von 1.000 wird, bei einer Dividendenrendite von +3,36 %, eine Investition von etwa 29.762 benötigt.

    Jahr Dividende je Aktie Veränderung YoY Rendite (%)
    2026 0,700000 +36,19 % +3,36 %
    2025 0,514000 +7,31 % +3,42 %
    2024 0,479000 +24,74 % +3,35 %
    2023 0,384000 +5,21 % +5,28 %
    2022 0,365000 0,00 % +4,72 %

    Warum Keller Group für passives Einkommen geeignet ist

    • Attraktive Dividendenrendite: +3,36 %
    • Stetiges Dividendenwachstum: +13,91 % durchschnittliches jährliches Ausschüttungswachstum
    • Bewertung: KGV von 9,12
    • Langfristiges Einkommenspotenzial: Regelmäßige Ausschüttungen

    Keller Group

    +0,88 %
    -7,69 %
    -1,72 %
    +20,63 %
    +37,76 %
    +199,02 %
    +156,18 %
    +233,67 %
    ISIN:GB0004866223WKN:890808

    Keller Group Aktie Kursentwicklung

    Zeitraum Performance
    1 Woche -7,69 %
    1 Monat -1,72 %
    3 Monate +20,63 %
    1 Jahr +37,76 %

    Informationen zur Keller Group Aktie

    Es gibt 69 Mio. Keller Group Aktien. Damit ist das Unternehmen 1,59 Mrd. € wert.

    Keller Group Aktie jetzt kaufen?


    Ob die Keller Group Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Keller Group Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.





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    Markt Bote
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    Markt Bote ist ein Autor von wallstreetONLINE und liefert automatisierte, dynamische Inhalte zu aktuellen Marktbewegungen. Im Fokus stehen Tops und Flops, Branchentrends und Impulse aus der Community. Ob Tech-Aktien, Rohstoffe oder Krypto – die Beiträge sind kurz, prägnant und regen zur Diskussion an, sodass Leser schnell einen Überblick gewinnen und eigene Marktideen entwickeln können.
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    Verfasst von Markt Bote
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