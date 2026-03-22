Starke Ausschüttungen
Diese Aktie steigert ihre Dividende stetig und zahlt jetzt eine saftige Ausschüttung
Hohe Rendite, moderates KGV und starke Bilanz: Diese Aktie kombiniert Ertrag und Stabilität – ideal für langfristig denkende Einkommensanleger.
Keller Group ist ein führender Anbieter geotechnischer Lösungen, spezialisiert auf Bodenverbesserung und Fundamentbau. Weltweit tätig, dominiert es den Markt mit innovativen Technologien. Hauptkonkurrenten sind Bauer Group und Soletanche Bachy. Ein globales Netzwerk und umfassende Expertise heben Keller von der Konkurrenz ab.
Dividenden & passives Einkommen: Mit Keller Group nachhaltige Einkommensströme aufbauen
Keller Group gilt als starker Dividendenzahler. Mit einer Rendite von +3,36 % und einem jährlichen Ausschüttungswachstum von
+13,91 % zählt die Aktie zu den interessantesten Kandidaten für passives Einkommen. Bei einem KGV von 9,12 und einer akzeptablen Ausschüttungsquote
wirkt die Bewertung solide.
Wer vor fünf Jahren in Keller Group investiert hat, konnte eine Gesamtrendite von +156,18 % erzielen. Die Aktie überzeugt mit einer stabilen Dividendenpolitik und einem nachhaltigen Wachstum, das Anlegern regelmäßige Erträge verspricht.
Keller Group verbindet Ertragskraft mit Disziplin. Das Unternehmen hat seine Dividende regelmäßig gesteigert und zahlt derzeit +3,36 %.
Mit +3,36 % Dividendenrendite bietet Keller Group ein attraktives Einkommensprofil. Die stetige Dividendensteigerung um durchschnittlich +13,91 % unterstreicht die Zuverlässigkeit des Geschäftsmodells.
Langfristige Anleger schätzen Keller Group für die Kombination aus Stabilität, Wachstum und Ausschüttungsstärke. Die Dividendenrendite liegt bei +3,36 %, das Kurs-Gewinn-Verhältnis bei moderaten 9,12.
Keller Group weißt eine Marktkapitalisierung von 1,59 Mrd. € aus. Mit einer Dividendenrendite von +3,36 % und einer konstanten Steigerung über mehrere Jahre bleibt der Titel ein Favorit unter Einkommensinvestoren.
Keller Group Aktienkurs: Kursentwicklung und aktuelle Zahlen vom 22.03.2026
Die Keller Group Aktie notiert aktuell bei 23,000€ und hat damit gegenüber dem letzten Handelstag um +0,88 % zugelegt, was einem Anstieg von +0,200 € entspricht. Lohnt sich ein Einstieg oder erst einen Rücksetzer abwarten?
Beispielrechnung für 1.000€ Euro Jahresdividende
Für eine jährliche Dividende von 1.000€ wird, bei einer Dividendenrendite von +3,36 %, eine Investition von etwa 29.762€ benötigt.
|Jahr
|Dividende je Aktie
|Veränderung YoY
|Rendite (%)
|2026
|0,700000
|+36,19 %
|+3,36 %
|2025
|0,514000
|+7,31 %
|+3,42 %
|2024
|0,479000
|+24,74 %
|+3,35 %
|2023
|0,384000
|+5,21 %
|+5,28 %
|2022
|0,365000
|0,00 %
|+4,72 %
Warum Keller Group für passives Einkommen geeignet ist
- Attraktive Dividendenrendite: +3,36 %
- Stetiges Dividendenwachstum: +13,91 % durchschnittliches jährliches Ausschüttungswachstum
- Bewertung: KGV von 9,12
- Langfristiges Einkommenspotenzial: Regelmäßige Ausschüttungen
Keller Group Aktie Kursentwicklung
|Zeitraum
|Performance
|1 Woche
|-7,69 %
|1 Monat
|-1,72 %
|3 Monate
|+20,63 %
|1 Jahr
|+37,76 %
Informationen zur Keller Group Aktie
Es gibt 69 Mio. Keller Group Aktien. Damit ist das Unternehmen 1,59 Mrd. € wert.
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Ob die Keller Group Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Keller Group Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.