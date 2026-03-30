Ihre wichtigsten Termine
Jahreszahlen von Suss Mircotec, Secunet Security Networks und US-Konjunkturdaten
Gut geplant in den Tag. Mit dem wO-Tagesausblick haben Sie die wichtigsten Termine im Blick und starten bestens vorbereitet in den neuen Handelstag.
Unternehmenstermine
07:15 Uhr, Deutschland: Suss Mircotec, Jahreszahlen
07:35 Uhr, Deutschland: Secunet Security Networks, Jahreszahlen
11:00 Uhr, Deutschland: Frankfurter Sparkasse, Bilanz-Pk, Frankfurt/M.
Konjunkturdaten
08:00 Uhr, Schweden: Einzelhandelsumsatz 2/26
08:30 Uhr, Ungarn: Handelsbilanz 2/26
09:00 Uhr, Schweiz: KOF Frühindikator 3/26
09:00 Uhr, Österreich: Erzeugerpreise 2/26
09:00 Uhr, Spanien: Einzelhandelsumsatz 2/26
10:00 Uhr, Deutschland: Verbraucherpreise Hessen, Bayern, Brandenburg, Sachsen, Baden-Württemberg, Nordrhein-Westfalen 3/26
10:00 Uhr, Italien: Erzeugerpreise 2/26
11:00 Uhr, EU: Wirtschaftsvertrauen 3/26
11:00 Uhr, EU: Industrievertrauen 3/26
11:00 Uhr, EU: Verbrauchervertrauen 3/26 (endgültig)
11:30 Uhr, Belgien: Verbraucherpreise 3/26
12:00 Uhr, Irland: Verbraucherpreise 3/26 (vorläufig)
14:00 Uhr, Deutschland: Verbraucherpreise 3/26 (vorläufig)
16:30 Uhr, USA: Dallas Fed Verarbeitende Industrie 3/26
Wirtschafts- und Börsentermine vom Montag, 30.03.2026
Zeit Land Relev. Termin 01:10 EUR EZB-Mitglied Villeroy spricht 11:00 EUR Geschäftsklimaindex 11:00 EUR Wirtschaftliches Vertrauen 11:00 EUR Consumer Confidence 14:00 DEU Harmonisierter Verbraucherpreisindex (Monat) 14:00 DEU Consumer Price Index (YoY) 14:00 DEU Verbraucherpreisindex (Monat) 14:00 DEU Harmonisierter Verbraucherpreisindex (Jahr) 16:30 USA Fed's Chair Powell speech 22:00 USA FOMC Mitglied John C. Williams spricht
Webinare
|Zeit
|Thema
|10:30
|Webinar
|WH SelfInvest: Wo liegen Chancen in dieser Handelswoche? Großer Marktausblick für DAX, Dow, Gold und Aktien
|15:20
|Webinar
|TradersClub24 GmbH: 🚀Live-Trading USA🏈
|31.03. 08:25
|Webinar
|TradersClub24 GmbH: 🚀Live-Trading Europa💶
|31.03. 10:00
|Webinar
|WH SelfInvest: Eine Aktie, eine Option - Börseneinkommen leicht gemacht
|01.04. 08:25
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|TradersClub24 GmbH: 🚀Live-Trading Europa💶
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