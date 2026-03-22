    StartseitevorwärtsRohstoffevorwärtsÖl (Brent) RohstoffvorwärtsNachrichten zu Öl (Brent)
    173 Aufrufe 173 0 Kommentare 0 Kommentare

    Top-Artikel der Kalenderwoche 12/26 auf wallstreet-online.de und heißdiskutierte Aktien der wO Community

    Top-Artikel der Kalenderwoche 12/26 auf wallstreet-online.de und heißdiskutierte Aktien der wO Community

    Unsere wallstreetONLINE Community interessiert sich jede Woche für die spannendsten Börsennachrichten, Analysen und Trends. Hier finden Sie die beliebtesten Artikel der aktuellen Kalenderwoche im Überblick – jetzt die wichtigsten Finanznews und Aktienanalysen bequem nachlesen! Dazu die meistdiskutierten Aktien und Wertpapiere der Community und die Top & Flop Werte von DAX, SDAX, MDAX und TecDax.

    Saudis warnen vor Engpass: Droht jetzt der nächste Öl-Schock?


    Aramco bietet Öl nun auch über Yanbu am Roten Meer an – doch dort drohen Engpässe. Erste Raffinerien erhalten bereits weniger Rohöl als bestellt.

    Anzeige 
    Handeln Sie Ihre Einschätzung zu Brenntag SE!
    Long
    42,84€
    Basispreis
    0,56
    Ask
    × 8,61
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Short
    53,44€
    Basispreis
    0,57
    Ask
    × 8,46
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Präsentiert von

    Den Basisprospekt sowie die Endgültigen Bedingungen und die Basisinformationsblätter erhalten Sie bei Klick auf das Disclaimer Dokument. Beachten Sie auch die weiteren Hinweise zu dieser Werbung.

    Trader wetten 60 Millionen US-Dollar darauf, wo Bitcoin in 5 Minuten steht


    Fünf Minuten entscheiden über Gewinn oder Verlust: Händler wetten inzwischen im Minutentakt auf den Bitcoin-Kurs.

    Tesla unter Druck: Neue Details erschüttern Vertrauen in Autopilot


    Die US-Verkehrsaufsicht verschärft ihre Untersuchung gegen Tesla. Neue Unfälle werfen Fragen zur Sicherheit der "Full Self Driving"-Technologie auf.

    Dividende seit 210 Jahren: Die wohl sicherste Aktie der Welt


    Ein Dividenden-Aristokrat mit besonderer Noblesse: Der US-amerikanische Versorger York Water bietet seinen Anlegern seit 210 Jahren Dividende.

    Deutscher Weltmarktführer erhöht die Dividende: So viel Kurspotenzial ist drin!


    KRONES erhöht seine Dividende auf 2,80 Euro je Aktie. Der Maschinenbauer steigert den Gewinn und bestätigt seine Prognose für 2026.

    Öl-Alarm in China: Geht dem Riesen bald die Kraft aus?


    Die Ölproduktion in China stagniert. Der neue Plan setzt auf 4 Millionen Barrel pro Tag – doch was bedeutet das für Chinas langfristige Energiesicherheit?

    Trotz Rekordzahlen: Anleger schmeißen diese Drohnenaktie aus ihren Depots


    Red Cat hat Rekorde geliefert, verfehlt aber beim Gewinn. Die Reaktion der Anleger zeigt, wie gnadenlos der Markt aktuell ist.

    Gasbohrung vor Kolumbien: Petrobras und Ecopetrol machen riesige Entdeckung!


    Petrobras und Ecopetrol machen Durchbruch bei Gasentdeckung vor Kolumbien – Copoazu-1-Bohrung zeigt Potenzial.

    1000 % in 2 Tagen: Diese Drohnen-Aktie explodierte – jetzt kippt die Stimmung


    Swarmer gehört zu den heißesten Börsenstarts des Jahres. In nur zwei Tagen stieg die Aktie um rund 1.000 Prozent – doch die Bewertung wirft Fragen auf.

    HelloFresh am Boden: Aktie crasht zweistellig auf neues Allzeit-Tief


    HelloFresh bestätigt schwache Geschäftszahlen für 2025 und schwachen Ausblick für 2026. Das Unternehmen erwartet ein moderates Umsatzminus und eine langsame Erholung im Fertiggerichte-Segment. Was Anleger wissen müssen.

    Seite 1 von 3 


    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte



    Autor
    wO Chartvergleich
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen
    wO Chartvergleich ist ein Format von wallstreetONLINE und liefert automatisierte, dynamische Inhalte mit klarem Schwerpunkt auf Charts und Performance-Vergleiche. Im Fokus stehen technische Entwicklungen und Kursverläufe einer breiten Auswahl an Aktien und Indizes. So erhalten Anleger schnell einen Überblick über auffällige Bewegungen und spannende charttechnische Signale.
    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren

    Verfasst von wO Chartvergleich
    20 im Artikel enthaltene WerteIm Artikel enthaltene Werte
    Top-Artikel der Kalenderwoche 12/26 auf wallstreet-online.de und heißdiskutierte Aktien der wO Community Unsere wallstreetONLINE Community interessiert sich jede Woche für die spannendsten Börsennachrichten, Analysen und Trends. Hier finden Sie die beliebtesten Artikel der aktuellen Kalenderwoche im Überblick – jetzt die wichtigsten Finanznews und …
    Newsletter
    Abonnieren Sie unsere kostenlosen Newsletter und verpassen Sie nichts mehr aus der Redaktion
    Jetzt abonnieren!
    Profitieren Sie von unserem Alleinstellungsmerkmal als den zentralen verlagsunabhängigen Wissens-Hub für einen aktuellen und fundierten Zugang in die Börsen- und Wirtschaftswelt, um strategische Entscheidungen zu treffen.
    • ✅ Größte Finanz-Community Deutschlands
    • ✅ über 550.000 registrierte Nutzer
    • ✅ rund 2.000 Beiträge pro Tag
    • ✅ verlagsunabhängige Partner ARIVA, FinanzNachrichten und BörsenNews
    • ✅ Jederzeit einfach handeln beim SMARTBROKER+
    • ✅ mehr als 25 Jahre Marktpräsenz
    Aktien-Branchen Übersicht Sitemap Werbung
    Aktien von A - Z: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
    Impressum Disclaimer Datenschutz Datenschutz-Einstellungen Nutzungsbedingungen
    wallstreetONLINE bei X wallstreetONLINE bei Instagram wallstreetONLINE bei Facebook wallstreetONLINE bei Youtube wallstreetONLINE bei LinkedIn
    Unsere Apps: Apple App Store Icon Google Play Store Icon
    Wenn Sie Kursdaten, Widgets oder andere Finanzinformationen benötigen, hilft Ihnen ARIVA gerne. 

    Unsere User schätzen wallstreet-online.de: 4.8 von 5 Sternen ermittelt aus 285 Bewertungen bei www.kagels-trading.de
    Zeitverzögerung der Kursdaten: Deutsche Börsen +15 Min. NASDAQ +15 Min. NYSE +20 Min. AMEX +20 Min. Dow Jones +15 Min. Alle Angaben ohne Gewähr.
    Copyright © 1998-2026 Smartbroker Holding AG - Alle Rechte vorbehalten.
    Mit Unterstützung von: Ariva Smartbroker+
    Daten & Kurse von: TTMzero
     