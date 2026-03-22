Top-Artikel der Kalenderwoche 12/26 auf wallstreet-online.de und heißdiskutierte Aktien der wO Community

Aramco bietet Öl nun auch über Yanbu am Roten Meer an – doch dort drohen Engpässe. Erste Raffinerien erhalten bereits weniger Rohöl als bestellt.

Unsere wallstreetONLINE Community interessiert sich jede Woche für die spannendsten Börsennachrichten, Analysen und Trends. Hier finden Sie die beliebtesten Artikel der aktuellen Kalenderwoche im Überblick – jetzt die wichtigsten Finanznews und Aktienanalysen bequem nachlesen! Dazu die meistdiskutierten Aktien und Wertpapiere der Community und die Top & Flop Werte von DAX, SDAX, MDAX und TecDax.

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Fünf Minuten entscheiden über Gewinn oder Verlust: Händler wetten inzwischen im Minutentakt auf den Bitcoin-Kurs.

Die US-Verkehrsaufsicht verschärft ihre Untersuchung gegen Tesla. Neue Unfälle werfen Fragen zur Sicherheit der "Full Self Driving"-Technologie auf.

Ein Dividenden-Aristokrat mit besonderer Noblesse: Der US-amerikanische Versorger York Water bietet seinen Anlegern seit 210 Jahren Dividende.

KRONES erhöht seine Dividende auf 2,80 Euro je Aktie. Der Maschinenbauer steigert den Gewinn und bestätigt seine Prognose für 2026.

Die Ölproduktion in China stagniert. Der neue Plan setzt auf 4 Millionen Barrel pro Tag – doch was bedeutet das für Chinas langfristige Energiesicherheit?

Red Cat hat Rekorde geliefert, verfehlt aber beim Gewinn. Die Reaktion der Anleger zeigt, wie gnadenlos der Markt aktuell ist.

Petrobras und Ecopetrol machen Durchbruch bei Gasentdeckung vor Kolumbien – Copoazu-1-Bohrung zeigt Potenzial.

Swarmer gehört zu den heißesten Börsenstarts des Jahres. In nur zwei Tagen stieg die Aktie um rund 1.000 Prozent – doch die Bewertung wirft Fragen auf.

HelloFresh bestätigt schwache Geschäftszahlen für 2025 und schwachen Ausblick für 2026. Das Unternehmen erwartet ein moderates Umsatzminus und eine langsame Erholung im Fertiggerichte-Segment. Was Anleger wissen müssen.