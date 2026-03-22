Top-Artikel der Kalenderwoche 12/26 auf wallstreet-online.de und heißdiskutierte Aktien der wO Community
Unsere wallstreetONLINE Community interessiert sich jede Woche für die spannendsten Börsennachrichten, Analysen und Trends. Hier finden Sie die beliebtesten Artikel der aktuellen Kalenderwoche im Überblick – jetzt die wichtigsten Finanznews und Aktienanalysen bequem nachlesen! Dazu die meistdiskutierten Aktien und Wertpapiere der Community und die Top & Flop Werte von DAX, SDAX, MDAX und TecDax.
Saudis warnen vor Engpass: Droht jetzt der nächste Öl-Schock?
Aramco bietet Öl nun auch über Yanbu am Roten Meer an – doch dort drohen Engpässe. Erste Raffinerien erhalten bereits weniger Rohöl als bestellt.
Trader wetten 60 Millionen US-Dollar darauf, wo Bitcoin in 5 Minuten steht
Fünf Minuten entscheiden über Gewinn oder Verlust: Händler wetten inzwischen im Minutentakt auf den Bitcoin-Kurs.
Tesla unter Druck: Neue Details erschüttern Vertrauen in Autopilot
Die US-Verkehrsaufsicht verschärft ihre Untersuchung gegen Tesla. Neue Unfälle werfen Fragen zur Sicherheit der "Full Self Driving"-Technologie auf.
Dividende seit 210 Jahren: Die wohl sicherste Aktie der Welt
Ein Dividenden-Aristokrat mit besonderer Noblesse: Der US-amerikanische Versorger York Water bietet seinen Anlegern seit 210 Jahren Dividende.
Deutscher Weltmarktführer erhöht die Dividende: So viel Kurspotenzial ist drin!
KRONES erhöht seine Dividende auf 2,80 Euro je Aktie. Der Maschinenbauer steigert den Gewinn und bestätigt seine Prognose für 2026.
Öl-Alarm in China: Geht dem Riesen bald die Kraft aus?
Die Ölproduktion in China stagniert. Der neue Plan setzt auf 4 Millionen Barrel pro Tag – doch was bedeutet das für Chinas langfristige Energiesicherheit?
Trotz Rekordzahlen: Anleger schmeißen diese Drohnenaktie aus ihren Depots
Red Cat hat Rekorde geliefert, verfehlt aber beim Gewinn. Die Reaktion der Anleger zeigt, wie gnadenlos der Markt aktuell ist.
Gasbohrung vor Kolumbien: Petrobras und Ecopetrol machen riesige Entdeckung!
Petrobras und Ecopetrol machen Durchbruch bei Gasentdeckung vor Kolumbien – Copoazu-1-Bohrung zeigt Potenzial.
1000 % in 2 Tagen: Diese Drohnen-Aktie explodierte – jetzt kippt die Stimmung
Swarmer gehört zu den heißesten Börsenstarts des Jahres. In nur zwei Tagen stieg die Aktie um rund 1.000 Prozent – doch die Bewertung wirft Fragen auf.
HelloFresh am Boden: Aktie crasht zweistellig auf neues Allzeit-Tief
HelloFresh bestätigt schwache Geschäftszahlen für 2025 und schwachen Ausblick für 2026. Das Unternehmen erwartet ein moderates Umsatzminus und eine langsame Erholung im Fertiggerichte-Segment. Was Anleger wissen müssen.