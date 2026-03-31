Spannende Updates von: Dermapharm, Volvo Cars, DHL, Energiekontor, Nike & Auto1
Unternehmenstermine
07:00 Uhr, Deutschland: Dermapharm Holding, Jahreszahlen
07:10 Uhr, Deutschland: Norma Group, Jahreszahlen
07:30 Uhr, Deutschland: Energiekontor, Jahreszahlen
07:30 Uhr, Deutschland: Auto1 Group, Jahreszahlen
07:30 Uhr, Deutschland: Adesso, Jahreszahlen
07:30 Uhr, Deutschland: Friedrich Vorwerk, Jahreszahlen
07:50 Uhr, Deutschland: MBB SE, Jahreszahlen
09:00 Uhr, Deutschland: DHL Group, Capital Markets Day
13:00 Uhr, Finnland: Fortum, Hauptversammlung
13:00 Uhr, Schweden: Volvo Cars, Hauptversammlung
14:00 Uhr, Schweden: Ericsson, Hauptversammlung
18:00 Uhr, Deutschland: Deutsche Euroshop, Jahreszahlen
22:15 Uhr, USA: Nike, Q3-Zahlen
Deutschland: PSI, Jahreszahlen
Konjunkturdaten
01:30 Uhr, Japan: Verbraucherpreise Tokio 3/26
01:30 Uhr, Japan: Arbeitslosenuote 2/26
01:50 Uhr, Japan: Einzelhandelsumsatz 2/26
01:50 Uhr, Japan. Industrieproduktion 2/26 (vorläufig)
03:30 Uhr, China: PMI Verarbeitendes Gewerbe und Dienste 3/26
06:30 Uhr, Niederlande: Verbraucherpreise 3/26 (vorläufig)
07:00 Uhr, Japan: Wohnungsbaubeginne 2/26
08:00 Uhr, Großbritannien: BIP Q4/25 (endgültig)
08:00 Uhr, Großbritannien: Privatkonsum Q4/25 (endgültig)
08:00 Uhr, Großbritannien: Staatsausgaben Q4/25 (endgültig)
08:00 Uhr, Großbritannien: Im- und Exporte Q4/25 (endgültig)
08:45 Uhr, Frankreich: Konsumausgaben 2/26
08:45 Uhr, Frankreich: Verbraucherpreise 3/26 (vorläufig)
09:00 Uhr, Österreich: Verbraucherpreise 3/26 (vorläufig)
09:55 Uhr, Deutschland: Arbeitslosenzahlen 3/26
10:00 Uhr, Polen: Verbraucherpreise 3/26 (vorläufig)
10:30 Uhr, Portugal: Verbraucherpreise 3/26 (vorläufig)
11:00 Uhr, EU: Verbraucherpreise 3/26 (vorläufig)
11:00 Uhr, Italien: Verbraucherpreise 3/26 (vorläufig)
15:00 Uhr, USA: FHFA Hauspreisindex 1/26
15:45 Uhr, USA: MNI Chicago PMI 3/26
16:00 Uhr, USA: Verbrauchervertrauen 3/26
16:00 Uhr, USA: JOLTS Offene Stellen 2/26
Wirtschafts- und Börsentermine vom Dienstag, 31.03.2026
Zeit Land Relev. Termin 01:30 JPN Tokioter Verbraucherpreisindex (Jahr) 01:30 JPN Tokioter Verbraucherpreisindex ohne Lebensmittel und Energie (Jahr) 01:30 JPN Tokyo CPI ex Fresh Food (YoY) 01:30 JPN Arbeitslosenquote 01:50 JPN Retail Trade s.a (MoM) 01:50 JPN Einzelhandelsumsätze großer Einzelhändler 01:50 JPN Einzelhandelsumsätze (Jahr) 08:00 GBR Gross Domestic Product (YoY) 08:00 GBR Bruttoinlandsprodukt (Quartal) 08:00 DEU Retail Sales (MoM) 08:00 DEU Retail Sales (YoY) 08:45 FRA Verbraucherpreisindex (EU-Norm) ( Jahr ) 09:55 DEU Arbeitslosenquote s.a. 09:55 DEU Unemployment Change 11:00 EUR Harmonized Index of Consumer Prices (MoM) 11:00 ITA Consumer Price Index (YoY) 11:00 ITA Verbraucherpreisindex (EU-Norm) ( Jahr ) 11:00 EUR Kern-Verbraucherpreisindex (HVPI) (Monat) 11:00 EUR Kern-Verbraucherpreisindex (HVPI) (Jahr) 11:00 EUR Harmonisierter Verbraucherpreisindex (HVPI) (Jahr) 14:30 CAN Gross Domestic Product (MoM) 15:00 USA Housing Price Index (MoM) 15:10 EUR Rede von Sleijpen der EZB 15:45 USA Chicago PMI 16:00 USA JOLTS Job Openings 16:00 USA Consumer Confidence 18:00 USA Fed-Mitglied Goolsbee spricht 19:10 USA Fed's Schmid speech 21:00 USA Fed-Mitglied Barr spricht 23:10 USA Fed-Mitglied Bowman spricht
