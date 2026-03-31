    Spannende Updates von: Dermapharm, Volvo Cars, DHL, Energiekontor, Nike & Auto1

    Gut geplant in den Tag. Mit dem wO-Tagesausblick haben Sie die wichtigsten Termine im Blick und starten bestens vorbereitet in den neuen Handelstag.

    Ihre wichtigsten Termine - Spannende Updates von: Dermapharm, Volvo Cars, DHL, Energiekontor, Nike & Auto1
    Unternehmenstermine

    07:00 Uhr, Deutschland: Dermapharm Holding, Jahreszahlen
    07:10 Uhr, Deutschland: Norma Group, Jahreszahlen
    07:30 Uhr, Deutschland: Energiekontor, Jahreszahlen
    07:30 Uhr, Deutschland: Auto1 Group, Jahreszahlen
    07:30 Uhr, Deutschland: Adesso, Jahreszahlen
    07:30 Uhr, Deutschland: Friedrich Vorwerk, Jahreszahlen
    07:50 Uhr, Deutschland: MBB SE, Jahreszahlen
    09:00 Uhr, Deutschland: DHL Group, Capital Markets Day
    13:00 Uhr, Finnland: Fortum, Hauptversammlung
    13:00 Uhr, Schweden: Volvo Cars, Hauptversammlung
    14:00 Uhr, Schweden: Ericsson, Hauptversammlung
    18:00 Uhr, Deutschland: Deutsche Euroshop, Jahreszahlen
    22:15 Uhr, USA: Nike, Q3-Zahlen
    Deutschland: PSI, Jahreszahlen

    Konjunkturdaten

    01:30 Uhr, Japan: Verbraucherpreise Tokio 3/26
    01:30 Uhr, Japan: Arbeitslosenuote 2/26
    01:50 Uhr, Japan: Einzelhandelsumsatz 2/26
    01:50 Uhr, Japan. Industrieproduktion 2/26 (vorläufig)
    03:30 Uhr, China: PMI Verarbeitendes Gewerbe und Dienste 3/26
    06:30 Uhr, Niederlande: Verbraucherpreise 3/26 (vorläufig)
    07:00 Uhr, Japan: Wohnungsbaubeginne 2/26
    08:00 Uhr, Großbritannien: BIP Q4/25 (endgültig)
    08:00 Uhr, Großbritannien: Privatkonsum Q4/25 (endgültig)
    08:00 Uhr, Großbritannien: Staatsausgaben Q4/25 (endgültig)
    08:00 Uhr, Großbritannien: Im- und Exporte Q4/25 (endgültig)
    08:45 Uhr, Frankreich: Konsumausgaben 2/26
    08:45 Uhr, Frankreich: Verbraucherpreise 3/26 (vorläufig)
    09:00 Uhr, Österreich: Verbraucherpreise 3/26 (vorläufig)
    09:55 Uhr, Deutschland: Arbeitslosenzahlen 3/26
    10:00 Uhr, Polen: Verbraucherpreise 3/26 (vorläufig)
    10:30 Uhr, Portugal: Verbraucherpreise 3/26 (vorläufig)
    11:00 Uhr, EU: Verbraucherpreise 3/26 (vorläufig)
    11:00 Uhr, Italien: Verbraucherpreise 3/26 (vorläufig)
    15:00 Uhr, USA: FHFA Hauspreisindex 1/26
    15:45 Uhr, USA: MNI Chicago PMI 3/26
    16:00 Uhr, USA: Verbrauchervertrauen 3/26
    16:00 Uhr, USA: JOLTS Offene Stellen 2/26


    Wirtschafts- und Börsentermine vom Dienstag, 31.03.2026

    ZeitLandRelev.Termin
    01:30JapanJPNTokioter Verbraucherpreisindex (Jahr)
    01:30JapanJPNTokioter Verbraucherpreisindex ohne Lebensmittel und Energie (Jahr)
    01:30JapanJPNTokyo CPI ex Fresh Food (YoY)
    01:30JapanJPNArbeitslosenquote
    01:50JapanJPNRetail Trade s.a (MoM)
    01:50JapanJPNEinzelhandelsumsätze großer Einzelhändler
    01:50JapanJPNEinzelhandelsumsätze (Jahr)
    08:00GroßbritannienGBRGross Domestic Product (YoY)
    08:00GroßbritannienGBRBruttoinlandsprodukt (Quartal)
    08:00DeutschlandDEURetail Sales (MoM)
    08:00DeutschlandDEURetail Sales (YoY)
    08:45FrankreichFRAVerbraucherpreisindex (EU-Norm) ( Jahr )
    09:55DeutschlandDEUArbeitslosenquote s.a.
    09:55DeutschlandDEUUnemployment Change
    11:00Euro ZoneEURHarmonized Index of Consumer Prices (MoM)
    11:00ItalienITAConsumer Price Index (YoY)
    11:00ItalienITAVerbraucherpreisindex (EU-Norm) ( Jahr )
    11:00Euro ZoneEURKern-Verbraucherpreisindex (HVPI) (Monat)
    11:00Euro ZoneEURKern-Verbraucherpreisindex (HVPI) (Jahr)
    11:00Euro ZoneEURHarmonisierter Verbraucherpreisindex (HVPI) (Jahr)
    14:30KanadaCANGross Domestic Product (MoM)
    15:00USAUSAHousing Price Index (MoM)
    15:10Euro ZoneEURRede von Sleijpen der EZB
    15:45USAUSAChicago PMI
    16:00USAUSAJOLTS Job Openings
    16:00USAUSAConsumer Confidence
    18:00USAUSAFed-Mitglied Goolsbee spricht
    19:10USAUSAFed's Schmid speech
    21:00USAUSAFed-Mitglied Barr spricht
    23:10USAUSAFed-Mitglied Bowman spricht
    alle Termine anzeigen »


    Webinare

    ZeitThema
    08:25 WebinarTradersClub24 GmbH: 🚀Live-Trading Europa💶
    10:00 WebinarWH SelfInvest: Eine Aktie, eine Option - Börseneinkommen leicht gemacht
    01.04. 08:25 WebinarTradersClub24 GmbH: 🚀Live-Trading Europa💶
    01.04. 16:30 WebinarWH SelfInvest: Gewinne sichern ohne nachzudenken
    02.04. 08:25 WebinarTradersClub24 GmbH: 🚀Live-Trading Europa💶
    alle Webinare anzeigen »

