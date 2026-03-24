Kursziel mehr als verdoppelt
Stellt Arm Nvidia in den Schatten? – HSBC sieht bahnbrechende CPU-Entwicklung!
Ein radikaler Strategiewechsel, explodierende Wachstumsraten und ein möglicher Angriff auf den CPU-Markt: Laut HSBC steht Arm vor einem Wendepunkt, der das Kräfteverhältnis im KI-Sektor neu ordnen könnte.
- Arm wird zentraler Gewinner auf dem KI-Servermarkt
- Lizenzeinnahmen bei Server-CPUs steigen jährlich massiv
- Arm könnte eigene CPUs verkaufen und Nvidia angreifen
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Jahrelang galt Arm als unsichtbarer Riese der Smartphone-Welt. Die Architektur des britischen Unternehmens steckt in Milliarden Geräten, doch die Abhängigkeit vom mobilen Markt begrenzte lange das Wachstum.
Nun sehen Analysten einen fundamentalen Wandel. Laut HSBC-Analyst Frank Lee befindet sich Arm mitten in einer Transformation: weg vom Smartphone-getriebenen Lizenzmodell hin zu einem der zentralen Profiteure im boomenden Markt für KI-Server-CPUs. "Wir sind überzeugt, dass Arm sich mitten in einem tiefgreifenden Wandel befindet", schreibt Lee. Der Markt unterschätze weiterhin das Potenzial von Arm, insbesondere im Serverbereich.
Markus Weingran, Chefredakteur wallstreetONLINE Börsenlounge
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