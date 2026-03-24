Stellt Arm Nvidia in den Schatten? – HSBC sieht bahnbrechende CPU-Entwicklung!

Explosives Wachstum durch KI-Boom

Die Prognosen sind bemerkenswert. HSBC erwartet einen massiven Anstieg der CPU-Nachfrage, getrieben durch künstliche Intelligenz. Während der Markt in den vergangenen Jahren nur schwach wuchs, könnte sich das Bild nun drastisch ändern.

Für 2026 rechnet Lee mit einem Wachstum der CPU-Lieferungen von 20 Prozent, gefolgt von weiteren 21 Prozent im Jahr 2027. Zum Vergleich: Zwischen 2021 und 2025 lag das durchschnittliche Wachstum bei lediglich rund 2 Prozent.

Noch beeindruckender sind die Erwartungen bei den Lizenzeinnahmen. Diese könnten im Bereich Server-CPUs zwischen 2026 und 2031 jährlich um durchschnittlich 76 Prozent steigen. Bis 2030 könnten die Einnahmen aus diesem Segment allein das heutige Gesamtumsatzniveau von Arm erreichen, das bei rund 4 Milliarden US-Dollar liegt.

Warum Arm plötzlich so gefragt ist

Ein zentraler Treiber ist die zunehmende Verbreitung von Arm-Technologie in Rechenzentren. Große Cloud-Anbieter setzen verstärkt auf energieeffiziente Alternativen zu klassischen x86-Prozessoren.

Dabei spielen zwei Entwicklungen eine Schlüsselrolle: die Umstellung auf die Arm v9-Architektur sowie der Einsatz sogenannter Neoverse Compute Subsystems. Diese ermöglichen leistungsstärkere und effizientere Serverlösungen und führen gleichzeitig dazu, dass sich die Lizenzeinnahmen pro Chip verdoppeln.

Hinzu kommt ein struktureller Trend: KI-Anwendungen benötigen immer mehr Rechenleistung, was zu einer steigenden Anzahl von CPU-Kernen pro Server führt. Das erhöht die Einnahmen zusätzlich.

Ein weiterer Wachstumstreiber ist agentenbasierte KI, die laut HSBC den gesamten Markt für Server-CPUs erweitert und die Nachfrage langfristig ankurbelt.

Der mögliche Angriff auf den CPU-Markt

Besonders brisant ist ein weiterer Punkt für die Eperten der HSBC: Arm könnte selbst in den Markt für kommerzielle CPUs einsteigen. Damit würde das Unternehmen sein Geschäftsmodell grundlegend verändern.

Bisher verdient Arm hauptsächlich an Lizenzgebühren, die je nach Chip zwischen 36 und 132 US-Dollar liegen. Sollte das Unternehmen jedoch eigene Prozessoren entwickeln und verkaufen, könnte der durchschnittliche Verkaufspreis auf rund 1.000 US-Dollar pro CPU steigen.

Ein solcher Schritt hätte enorme Auswirkungen auf Umsatz, Margen und Bewertung. Gleichzeitig würde Arm damit stärker in direkte Konkurrenz zu etablierten Chip-Herstellern treten.

Angriff auf Nvidia & Co.?

Die Entwicklung kommt zu einem Zeitpunkt, an dem der Wettbewerb im KI-Hardwaremarkt intensiver wird. Nvidia dominiert derzeit den Markt für KI-Beschleuniger, während klassische CPU-Anbieter unter Druck geraten.

Sollte Arm seine Position im Servermarkt weiter ausbauen, könnte das Unternehmen eine Schlüsselrolle in der nächsten Generation von KI-Infrastrukturen spielen. Vor allem Hyperscaler setzen zunehmend auf Arm-basierte Lösungen, was die Dynamik weiter verstärkt.

Event als möglicher Kurstreiber

Zusätzliche Aufmerksamkeit dürfte das kommende "Arm Everywhere"-Event am 24. März bringen. Beobachter erwarten neue Einblicke in die Strategie und mögliche Produktankündigungen. Die HSBC hat aus diesem Grund schon reagiert und ihr Kursziel drastisch angehoben – von 90 auf 205 US-Dollar. Klar, dass das neue Votum für die Arm-Aktie jetzt "Kaufen" lautet.

Mein Tipp: Riskant, aber aussichtsreich

Anleger dürfen sich jetzt die Frage stellen: Wird Arm vom unterschätzten Lizenzgeber zum zentralen Gewinner der KI-Revolution? Der britischer Halbleiterentwickler steht möglicherweise vor dem größten Umbruch seiner Geschichte. Der Wandel hin zu KI-Servern, steigende Lizenzeinnahmen und ein möglicher Einstieg in den CPU-Verkauf könnten das Unternehmen grundlegend neu positionieren.

Sollten sich die Prognose bewahrheiten, wäre eine Neubewertung der Aktie wahrscheinlich. Der Wettbewerb mit Branchengrößen wie Nvidia könnte damit in eine neue Phase eintreten und ein Potenzial der Aktie von rund 55 Prozent, was die HSBC aktuell sieht, könnte durchaus realistisch sein.

Mit einem geschätzten KGV von rund 143 ist die Aktie von Arm sicherlich kein Schnäppchen. Können Anleger die hohe Bewertung ausblenden und sich auf den Chart konzentrieren, so ist dieser gerade wieder deutlich über die Marke von 125 US-Dollar ausgebrochen. Dies und die Aussichten der HSBC könnten mutige Anleger überzeugen, eine erste Position aufzubauen.