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    15 Verletzte bei Raketenangriff auf Großraum Tel Aviv

    Für Sie zusammengefasst
    • Iranischer Raketenangriff verletzt 15 Menschen
    • Iran setzt Streumunition mit Bomblets ein
    • Iran bestätigte Angriffe auf Tel Aviv und Städte
    15 Verletzte bei Raketenangriff auf Großraum Tel Aviv
    Foto: Alexander Ozerov - 325092112

    TEL AVIV (dpa-AFX) - Bei einem iranischen Raketenangriff auf die israelische Küstenmetropole Tel Aviv sind nach Angaben von Sanitätern 15 Menschen verletzt worden. Ein 53 Jahre alter Mann habe schwere Verletzungen erlitten, teilte der Rettungsdienst Magen David Adom mit. Nach Polizeiangaben gab es mehrere Einschläge im Bereich des Großraums Tel Aviv.

    Ein Armeesprecher teilte mit, der Iran habe bei dem Angriff erneut Streumunition eingesetzt. Eine Rakete mit Streumunition zerbricht häufig über dem Ziel in der Luft und verteilt dann Submunitionen, auch Bomblets genannt, über einem großen Gebiet. Nach Militärangaben beträgt der Radius der Einschläge bei dieser Art von Waffe rund zehn Kilometer.

    Der Iran bestätigte einen Angriff auf Tel Aviv. Man habe Raketen auf die Küstenmetropole sowie auf weitere Städte in Israel abgefeuert, berichtete die den Revolutionsgarden nahestehende Nachrichtenagentur Tasnim./le/DP/nas





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    15 Verletzte bei Raketenangriff auf Großraum Tel Aviv Bei einem iranischen Raketenangriff auf die israelische Küstenmetropole Tel Aviv sind nach Angaben von Sanitätern 15 Menschen verletzt worden. Ein 53 Jahre alter Mann habe schwere Verletzungen erlitten, teilte der Rettungsdienst Magen David Adom …
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