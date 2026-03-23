Commerzbank: Wird das Angebot attraktiver? UniCredit prüft wohl weitere Optionen

Mehr Geld und mehr Flexibilität für Aktionäre

Laut einem Bericht der italienischen Zeitung Il Messaggero prüft UniCredit mehrere Wege, das Aktientauschangebot attraktiver zu gestalten. Eine Möglichkeit wäre, das Umtauschverhältnis auf 0,50 bis 0,52 UniCredit-Aktien je Commerzbank-Aktie anzuheben und zusätzlich eine Barkomponente von 20 bis 30 Prozent einzubauen. Dies würde einem Mittelabfluss von rund 8 bis 12 Milliarden Euro entsprechen und eine Prämie von etwa 10 bis 15 Prozent bieten.

Eine aggressivere Variante könnte sogar vorsehen, den Baranteil auf 40 bis 50 Prozent zu erhöhen. In diesem Fall würde die Prämie auf bis zu 20 Prozent steigen, was die Attraktivität des Angebots deutlich erhöhen dürfte.

Darüber hinaus steht eine flexible Struktur im Raum, bei der Aktionäre zwischen einer höheren Bar- oder Aktienkomponente wählen könnten. Ergänzt um eine Preisuntergrenze würde dieses Modell mindestens eine Prämie von 15 Prozent sichern und gleichzeitig unterschiedliche Anlegerinteressen bedienen.

Taktisches Vorgehen unter der 30-Prozent-Schwelle

UniCredit verfolgt offenbar eine klare Strategie. Das derzeitige Angebot ist bewusst so gestaltet, dass die Annahmequote begrenzt bleibt. Intern geht man davon aus, dass die Beteiligung nur leicht über die Marke von 30 Prozent steigen würde.

Diese Schwelle ist entscheidend, da sie ein Pflichtangebot auslösen kann. Bleibt UniCredit nur knapp darüber, behält sich die Bank die Option, im kommenden Jahr weitere Anteile flexibel über den Markt zuzukaufen.

Dieses schrittweise Vorgehen würde es ermöglichen, die Kontrolle auszubauen, ohne sofort eine vollständige Übernahme finanzieren zu müssen.

Orcel signalisiert Gesprächsbereitschaft

Andrea Orcel hat bereits signalisiert, dass eine Nachbesserung des Angebots möglich ist. Voraussetzung sei jedoch, dass Gespräche mit der Commerzbank zu einer gemeinsamen strategischen Vision führen.

Damit bleibt die Tür für Verhandlungen offen. Gleichzeitig erhöht UniCredit mit den geprüften Optionen den Druck auf das Management und die Aktionäre der Commerzbank.

Entscheidungsschlacht rückt näher

Die kommenden Wochen dürften entscheidend werden. Sollte die UniCredit ihr Angebot tatsächlich verbessern, könnte dies die Dynamik im Übernahmepoker deutlich verändern.

Für Anleger stellt sich die Frage, ob eine höhere Prämie ausreicht, um die Zustimmung zu sichern – oder ob die Commerzbank weiterhin auf Eigenständigkeit setzt.

Mein Tipp: Abwarten

Das erste Angebot der UniCredit war lediglich ein Testballon. Anleger sollten dieses daher auf keinen Fall annehmen und warten, ob die Italiener tatsächlich ein deutlich besseres Angebot unterbreiten. Sollte es eine der beschriebenen Varianten sein, dann dürfen Anleger überlegen, ob sie schwach werden und sich von ihren Commerzbank-Anteilen trennen.

Die UniCredit spielt auf Zeit und Flexibilität. Mit möglichen Anpassungen beim Angebot versucht die Bank, die richtige Balance zwischen Attraktivität und finanzieller Disziplin zu finden. Ob dieser Ansatz aufgeht, hängt letztlich davon ab, wie weit UniCredit bereit ist zu gehen und ob die Commerzbank sich auf eine gemeinsame Zukunft einlässt.