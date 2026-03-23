Bessert die UniCredit nach?
Commerzbank: Wird das Angebot attraktiver? UniCredit prüft wohl weitere Optionen
Der Übernahmekampf um die Commerzbank geht in die nächste Runde. Die UniCredit prüft laut Medienberichten mehrere Optionen, um ihr milliardenschweres Angebot nachzubessern. Sollten Aktionäre schwach werden?
- UniCredit erhöht Prämie und Baranteile flexibel
- Beteiligung knapp über 30 Prozent strategisch halten
- Anleger abwarten bis ein deutlich besseres Angebot
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Mit einem Angebot im Volumen von rund 35 Milliarden Euro hat UniCredit den Versuch gestartet, ihren Einfluss bei der Commerzbank deutlich auszubauen. Ziel ist es, die Beteiligung von derzeit knapp unter 30 Prozent zu erhöhen und sich langfristig strategisch stärker im deutschen Bankenmarkt zu positionieren.
Doch die bisher gebotene Prämie gilt als zu niedrig, um sich eine breite Annahme unter den Aktionären zu sichern. Genau hier setzt die aktuelle Überlegung an: Die UniCredit könnte ihr Angebot gezielt nachschärfen, ohne die eigene finanzielle Flexibilität zu stark zu belasten.
Markus Weingran, Chefredakteur wallstreetONLINE Börsenlounge
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