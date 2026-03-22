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    Warnstreik im Nahverkehr geht zu Ende

    Für Sie zusammengefasst
    • Warnstreiks im ÖPNV in Bayern beendet, Verdi zufrieden
    • Streik betraf Nürnberg, München, Passau und Augsburg
    • Verhandlungen mit Arbeitgeberverband am Montag
    Bayern - Warnstreik im Nahverkehr geht zu Ende
    Foto: Alexander Ozerov - 325092112

    NÜRNBERG (dpa-AFX) - Die Warnstreiks im öffentlichen Nahverkehr sind vorüber und die Gewerkschaft Verdi zeigt sich zufrieden. In Bayern standen in den letzten Tagen Busse, Trams und U-Bahnen in mehreren Städten still, darunter Nürnberg, München, Passau und Augsburg. Am Sonntag hatte es nur noch in Bayreuth Arbeitsniederlegungen bis zum frühen Nachmittag gegeben.

    Die Gewerkschaft Verdi spricht von einer hohen Beteiligung und einem gelungenen Austausch, der im Rahmen des Streiks mit Bevölkerung und Politik entstanden sei.

    Verhandlungen gehen am Montag weiter

    Hintergrund des Warnstreiks ist der laufende Tarifkonflikt. Am Montag (23. März) steht der nächste Verhandlungstermin mit dem Kommunalen Arbeitgeberverband an. Bei den drei vorherigen Gesprächen gab es keine Einigung.

    Die Gewerkschaft Verdi fordert für die etwa 9.000 Beschäftigten in mehr als 20 Unternehmen eine Lohnerhöhung um fast 670 Euro sowie eine Reduzierung der wöchentlichen Arbeitszeit. Ein guter ÖPNV für alle sei nur mit solider Finanzierungsgrundlage möglich.

    Die Kommunen weisen die Forderungen als unbezahlbar zurück. Ihren Berechnungen zufolge würde deren Erfüllung die Personalkosten im kommunalen Nahverkehr um 25 Prozent in die Höhe treiben./wum/DP/nas






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