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    SPD-Generalsekretär

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    Personaldiskussion bringt niemanden weiter

    Für Sie zusammengefasst
    • SPD sieht keinen Sinn in Personaldiskussionen
    • Jetzt geht es um Inhalte und konkrete Positionen
    • SPD muss offensiv handeln und Verantwortung übernehmen
    SPD-Generalsekretär - Personaldiskussion bringt niemanden weiter
    Foto: eyetronic - adobe stock - eyetronic

    BERLIN (dpa-AFX) - SPD-Generalsekretär Tim Klüssendorf sieht nach der voraussichtlichen Wahlniederlage für seine Partei in Rheinland-Pfalz keinen Sinn in Personaldiskussionen. Auf die Frage nach möglichen personellen Konsequenzen in der SPD-Spitze sagte er in der ARD: "Ich glaub', niemanden bringt jetzt eine Personaldiskussion im ersten Schritt weiter." Es sei ganz klar, dass es jetzt um Inhalte gehe. Die Leute erwarteten, dass man sich jetzt nicht Monate mit sich selbst beschäftige. Er sprach nach der Wahl von einem herben Rückschlag und Verantwortung der SPD in Berlin.

    Man werde sich im SPD-Präsidium und Parteivorstand "die Fragen stellen müssen". "Wir müssen endlich in die Offensive kommen." Niemand in im Land wolle eine SPD sehen, die in Sack und Asche gehe./jr/DP/nas





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