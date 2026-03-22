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    Spahn sieht Rückenwind für CDU im Bund

    Für Sie zusammengefasst
    • Jens Spahn sieht positive Effekte für CDU im Bund
    • Rheinland-Pfalz nach 35 Jahren wieder Ministerpräsident
    • Wachstum und Koalitionsvertrauen als Schicksalsfrage
    Spahn sieht Rückenwind für CDU im Bund
    Foto: Alexander Ozerov - 325092112

    BERLIN (dpa-AFX) - Unionsfraktionschef Jens Spahn sieht im Wahlergebnis in Rheinland-Pfalz positive Effekte für die CDU im Bund. "Das ist historisch, im Bundesland von Helmut Kohl, in Rheinland-Pfalz nach 35 Jahren wieder den Ministerpräsidenten zu stellen", sagte er in der ARD. "Das gibt für uns in der CDU im Bund Rückenwind", fügte er hinzu.

    Man dürfe in Berlin nicht nachlassen, sagte er mit Blick auf die Koalition mit der SPD in Berlin. Es sei noch viel zu tun. Es brauche wieder Wachstum in Deutschland. "Das ist die Schicksalsfrage der Nation, es ist auch die Schicksalsfrage dieser Koalition von Union und SPD." Das sei die Schlüsselfrage für das Vertrauen./jr/DP/nas





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