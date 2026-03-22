Poste Italiane will Telecom Italia übernehmen

ROM (dpa-AFX) - Telecom Italia (TIM) soll wieder in staatliche Hände kommen - zumindest indirekt. Der vom Staat kontrollierte Konzern Poste Italiane will den Telekommunikationskonzern übernehmen. Aktuell hält die italienische Post bereits 27 Prozent. Diesen Anteil hält die Poste Italiane seit knapp einem Jahr. Damals hatte der Konzern dem französischen Unternehmen Vivendi ein Aktienpaket abgekauft und so den Anteil erhöht. Damit wollte der italienische Staat verhindern, dass der Telekomkonzern in ausländische Hände gerät. Jetzt will Poste Italiane die Mehrheit übernehmen. Der Konzern bietet dabei 0,167 Euro und 0,0218 eigene Aktien je TIM-Anteil. Der Gesamtwert der Offerte wurde mit knapp 11 Milliarden Euro beziffert./zb/nas

Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Telecom Italia Aktie

Die Telecom Italia Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -3,34 % und einem Kurs von 0,573 auf Tradegate (20. März 2026, 22:25 Uhr) gehandelt.

Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Telecom Italia Aktie um -1,17 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -9,68 %.

Die Marktkapitalisierung von Telecom Italia bezifferte sich zuletzt auf 8,79 Mrd..