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    Schröder-Köpf schlägt Rehlinger als neue SPD-Chefin vor

    Für Sie zusammengefasst
    • Schröder-Köpf fordert kompletten Wechsel an SPD-Spitze
    • Anke Rehlinger soll alleinige SPD-Vorsitzende werden
    • Klingbeil soll Vizekanzlerposten an Boris Pistorius
    Schröder-Köpf schlägt Rehlinger als neue SPD-Chefin vor
    Foto: Alexander Ozerov - 325092112

    HANNOVER (dpa-AFX) - Die niedersächsische Landtagsabgeordnete Doris Schröder-Köpf (SPD) fordert unmittelbar nach der SPD-Wahlniederlage in Rheinland-Pfalz einen kompletten Wechsel an der Spitze ihrer Partei. "An der SPD-Spitze sehe ich - als alleinige Vorsitzende - die erfolgreiche Ministerpräsidentin Anke Rehlinger", sagte Schröder-Köpf dem "Spiegel" mit Blick auf die saarländische Ministerpräsidentin. Derzeit sind die Bundesminister Lars Klingbeil (Finanzen) und Bärbel Bas (Arbeit und Soziales) Co-Vorsitzende der SPD.

    Dass Rehlinger nicht dem Kabinett angehört, sei in der jetzigen Situation ein Vorteil, sagte Schröder-Köpf, die zwar bundesweit bekannt ist, aber deren Einfluss in der Partei als gering gilt. Sie macht laut "Spiegel" demnach noch weitere Vorschläge für eine Neuausrichtung der Partei: Klingbeil solle auch den Posten des Vizekanzlers an Verteidigungsminister Boris Pistorius, mit dem Schröder-Köpf mehrere Jahre liiert war, abtreten. Schröder-Köpf verwies auf die guten Umfragewerte von Pistorius, der als beliebtester deutscher Politiker gilt./mi/DP/zb





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