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    Juso-Chef Türmer attackiert SPD-Spitze

    Für Sie zusammengefasst
    • Juso-Chef nennt SPD-Wahlergebnis ein Desaster
    • Türmer kritisiert Parteispitze um Klingbeil und Bas
    • SPD braucht Aufbruch statt Niedergangsverwaltung
    Juso-Chef Türmer attackiert SPD-Spitze
    Foto: eyetronic - adobe stock - eyetronic

    BERLIN (dpa-AFX) - Juso-Chef Philipp Türmer hat das Wahlergebnis der SPD in Rheinland-Pfalz als Desaster für die gesamte Partei gewertet und die Parteispitze um Lars Klingbeil und Bärbel Bas attackiert. "Die Parteispitze hat bisher keine ausreichenden Antworten gefunden - die Vorsitzenden leisten Regierungsarbeit, aber ein Gefühl des Aufbruchs oder eine überzeugende Erzählung für die SPD fehlt vollständig", sagte der Vorsitzende der Jungsozialisten dem RedaktionsNetzwerk Deutschland (RND).

    "Es muss jetzt deutliche Reaktionen geben, wenn man dem Niedergang der SPD nicht tatenlos zuschauen will. Wer in dieser Lage nicht bereit ist, grundlegend etwas zu verändern, ist selbst Teil des Problems."

    Die SPD brauche Aufbruch und keine "Verwaltung des Niedergangs", betonte Türmer. Die bis zu 35 Jahre alten Mitglieder der von ihm geleiteten Jugendorganisation stellen etwa 12 Prozent aller SPD-Mitglieder./mfi/DP/zb





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    Juso-Chef Türmer attackiert SPD-Spitze Juso-Chef Philipp Türmer hat das Wahlergebnis der SPD in Rheinland-Pfalz als Desaster für die gesamte Partei gewertet und die Parteispitze um Lars Klingbeil und Bärbel Bas attackiert. "Die Parteispitze hat bisher keine ausreichenden Antworten …
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