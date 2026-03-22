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    Schah-Sohn Pahlavi fordert von Trump Umdenken bei Hormus-Ultimatum

    Für Sie zusammengefasst
    • Pahlavi fordert Umdenken bei Trumps Ultimatum
    • Zivile Infrastruktur verschonen und Iran schützen
    • Trump drohte Zerstörung von Energieanlagen bei Blockade
    Schah-Sohn Pahlavi fordert von Trump Umdenken bei Hormus-Ultimatum
    Foto: eyetronic - adobe stock - eyetronic

    TEHERAN (dpa-AFX) - Schah-Sohn Reza Pahlavi hat angesichts des Ultimatums von US-Präsident Donald Trump an den Iran ein Umdenken gefordert. Trump solle sein Ultimatum im Konflikt um die Straße von Hormus überdenken und die zivile Infrastruktur bei Angriffen auf die islamische Führung im Iran verschonen, forderte Pahlavi auf der Plattform X. "Das Regime muss demontiert werden, der Iran selbst aber geschützt bleiben", erklärte Pahlavi, den monarchistische Gruppen als politischen Anführer der Opposition betrachten.

    Pahlavi appellierte an Trump, zwar weiterhin gezielt die Strukturen der islamischen Herrschaft anzugreifen - nicht aber jene zivile Infrastruktur, die dem iranischen Volk gehöre und für den Wiederaufbau eines freien Irans unverzichtbar sei.

    Sowohl Pahlavi als auch die monarchistische Opposition im Exil standen bislang weitgehend auf einer Linie mit Trump und Israels Ministerpräsidenten Benjamin Netanjahu. Trump drohte in der Nacht zum Sonntag (MEZ) dem Iran mit der Zerstörung seiner Energieanlagen, sollte das Land nicht innerhalb von 48 Stunden die Straße von Hormus vollständig und "ohne Drohungen" öffnen./str/DP/zb





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