Geht jetzt um Reformen im Bund

BERLIN (dpa-AFX) - SPD-Chef Lars Klingbeil erwartet nach dem schwachen Abschneiden seiner Partei in Rheinland-Pfalz Personaldebatten. Die Frage nach persönlichen Konsequenzen ließ Klingbeil in der ARD aber offen. Stattdessen kündigte er an, in der Bundesregierung die "Reformdebatte von vorn führen" zu wollen.

"Natürlich trage ich Verantwortung", sagte Klingbeil. Spitzenkandidat Alexander Schweitzer habe einen Wahnsinnswahlkampf gemacht und gekämpft. "Und deswegen richtet sich für mich der Blick jetzt auch nicht nach Rheinland-Pfalz, sondern auf die Bundesebene. Und da haben wir jetzt sehr entscheidende Dinge zu klären."