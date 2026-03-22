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    Schweitzer in neuer Landesregierung nicht dabei

    Für Sie zusammengefasst
    • Alexander Schweitzer tritt nicht in CDU Kabinett ein
    • Er bleibt bis zum letzten Tag Ministerpräsident
    • Er spricht wie vor der Wahl und bleibt im Amt
    Schweitzer in neuer Landesregierung nicht dabei
    Foto: eyetronic - adobe stock - eyetronic

    MAINZ (dpa-AFX) - Der bisherige rheinland-pfälzische Ministerpräsident Alexander Schweitzer (SPD) wird in der künftigen CDU-geführten Landesregierung nicht dabei sein. "Ich habe das gesagt und ich gehöre zu denen, die nach der Wahl immer noch so reden wie vor der Wahl", sagte Schweitzer. "Ich werde nicht in ein Kabinett eintreten. Aber natürlich werde ich meine Aufgabe als Ministerpräsident bis zum letzten Tag sehr engagiert wahrnehmen, so wie ich das bisher gemacht habe."/rtt/DP/zb



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    Schweitzer in neuer Landesregierung nicht dabei Der bisherige rheinland-pfälzische Ministerpräsident Alexander Schweitzer (SPD) wird in der künftigen CDU-geführten Landesregierung nicht dabei sein. "Ich habe das gesagt und ich gehöre zu denen, die nach der Wahl immer noch so reden wie vor der …
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