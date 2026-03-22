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    Merz gratuliert Schnieder nach Wahl in Rheinland-Pfalz

    Für Sie zusammengefasst
    • Merz gratuliert Gordon Schnieder und der CDU
    • CDU wieder stärkste Kraft in Rheinland-Pfalz
    • Ende der SPD-Herrschaft seit 1991 als Rückenwind
    Merz gratuliert Schnieder nach Wahl in Rheinland-Pfalz
    Foto: Siarhei - 356130783

    BERLIN (dpa-AFX) - Bundeskanzler Friedrich Merz hat seinem Parteikollegen Gordon Schnieder und den Christdemokraten in Rheinland-Pfalz zum Wahlerfolg gratuliert. "Nach mehr als 35 Jahren ist die CDU wieder die stärkste Kraft in Rheinland-Pfalz. Herzlichen Glückwunsch zu diesem großartigen Ergebnis an @GordonSchnieder und die ganze @cdurlp!", schrieb der CDU-Chef bei X.

    Der Kanzler war am Freitag zum CDU-Wahlkampfabschluss in Bad Dürkheim gekommen, um Schnieder zu unterstützen. Seit 1991 stellte die SPD ununterbrochen die Regierungschefs in Mainz, nun übernimmt die CDU. In Berlin wird das als Rückenwind für die Bundespartei gewertet./jr/DP/zb





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