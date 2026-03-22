T. Rowe Price: Stabilität plus Spitzenrendite vom Dividendenaristokraten

Wir wollen diesmal einen Giganten genauer untersuchen, der unter den Dividendenzahlern mit regelmäßig steigenden Ausschüttungen besonders interessant ist: T. Rowe Price (TROW). Nachdem wir kürzlich mit Amcor die unangefochtene Nummer eins unter den Dividendenaristokraten nach Rendite beleuchtet haben, rückt nun der Asset Manager aus Baltimore ins Visier, der Amcor mit einer aktuellen Rendite von gut 6 Prozent dicht auf den Fersen ist.

In unserem letzten Dividenden-Radar richteten wir den Blick auf die raue Nordsee und das Cashflow-Phänomen Ithaca Energy . Wer dort investiert ist, darf sich aktuell über die Bestätigung der dritten Interimsdividende für 2025 freuen und darüber, dass der Kurs am Donnerstag um rund 12 Prozent hochschnellte. Doch während Ithaca die spekulativere Seite des Einkommensdepots bedient, kehren wir heute in das Herzstück der klassischen Dividendenaristokratie zurück.

Die Geschichte von T. Rowe Price reicht bis in das Jahr 1937 zurück. Damals gründete Thomas Rowe Price Jr. das Unternehmen mitten in den Nachwehen der Großen Depression mit einer radikalen Idee: Er wollte nicht nur Aktien kaufen, sondern das Wachstum von Unternehmen durch tiefgreifende Eigenanalyse ("Proprietary Research") verstehen. Dieser Fokus auf aktives Management machte TROW über 80 Jahre lang zum Goldstandard der Branche.

Besonders im Bereich der Altersvorsorge (Target Date Funds) wurde die Firma zum Titanen. Heute verwaltet das Haus rund 1,80 Billionen US-Dollar (Stand Ende Februar 2026) für Kunden weltweit. Doch die Geschichte ist an einem kritischen Punkt angelangt: Die Ära, in der Anleger bereitwillig hohe Gebühren für aktive Fondsmanager zahlten, bröckelt unter dem Ansturm passiver ETFs.

Die Dividende: Ein Monument der Verlässlichkeit

Trotz der tektonischen Verschiebungen in der Branche bleibt die Ausschüttungspolitik von T. Rowe Price ein Fels in der Brandung.

- Aristokraten-Status: Das ist kein Zufallsprodukt. Im Februar 2026 hat das Unternehmen die Dividende zum 40. Mal in Folge erhöht. Mit einer aktuellen Quartalsausschüttung von 1,30 US-Dollar unterstreicht das Management, dass die Aktionärsrendite oberste Priorität hat. TROW hat das Platzen der Dotcom-Blase, die Finanzkrise 2008 und die Pandemie überstanden, ohne die Dividende zu kürzen. Das schafft Vertrauen in die Management-Disziplin.

- Die 6-Prozent-Marke: Durch den Kursrückgang auf etwa 87 US-Dollar ist die Dividendenrendite auf knapp 5,9 Prozent gesprungen. TROW hat schon immer eine solide Dividende geboten, aber die aktuelle Rendite von fast 6 Prozent ist historisch außergewöhnlich und primär das Resultat des Kursverfalls der letzten zwei Jahre. Historisch gesehen pendelten die Ausschüttungen meist zwischen 2 Prozent und 3 Prozent. Für Einkommensinvestoren ist das Unternehmen dadurch so attraktiv wie selten zuvor, sofern man darauf vertraut, dass sie den Trend der Mittelabflüsse stoppen können.

In den letzten 10 Jahren lag das durchschnittliche Dividendenwachstum bei etwa 10 Prozent pro Jahr. Zuletzt hat sich das Tempo allerdings verlangsamt (ca. 2,36 Prozent Steigerung in 2026), da das Unternehmen Cash für Investitionen und Aktienrückkäufe zurückhält.

- Die "Festungs-Bilanz": Was TROW von fast allen anderen Aristokraten unterscheidet, ist die außergewöhnlich stabile Bilanz. Das Unternehmen ist praktisch schuldenfrei. In einer Welt, in der viele Firmen Dividenden durch neue Kredite gegenfinanzieren, zahlt TROW aus einem Cash-Bestand von über 3 Milliarden US-Dollar und einem robusten Free Cashflow. Die Ausschüttungsquote liegt bei etwa 55 Prozent des Gewinns, für einen Asset Manager ist das ein sehr gesunder Wert. Es bedeutet, dass T. Rowe Price fast die Hälfte des Gewinns einbehält. Die Dividende ist also durch die aktuellen Gewinne gut gedeckt, selbst wenn das Geschäft stagniert.

Das Duell der Giganten: TROW vs. Franklin Resources

Ein Vergleich mit dem direkten Konkurrenten Franklin Resources, der ebenfalls eine interessante Rendite anbietet und den wir bereits ausführlich im Radar besprochen haben.

T. Rowe Price Franklin Resources Dividendenrendite ~6,0 Prozent ~5,6 Prozent Verschuldung Null Signifikante Verschuldung durch Zukäufe Strategie Organisch, Partnerschaften Aggressive Zukäufe (z.B. Legg Mason) Payout-Ratio ~53 Prozent (komfortabel) >100 Prozent (belastet durch Einmaleffekte)

Während Franklin versucht, sich durch Größe und Zukäufe zu retten, bleibt T. Rowe Price seinem schlanken, organischen Modell treu. Die Partnerschaft mit Goldman Sachs, die im September 2025 startete und bei der Goldman bis zu 1 Milliarde US-Dollar in T. Rowe Price investiert, ist ein Ritterschlag. Sie zeigt: Selbst die "Smartest Guys in the Room" (wie Goldman-Banker immer genannt werden) sehen in der Infrastruktur von TROW einen massiven Wert.

Die Risiken: Warum straft der Markt die Aktie ab?

Die Kehrseite der Medaille sind die seit fast 5 Jahren kontinuierlich sinkenden Kurse. Und die Verluste haben einen Grund: TROW ist derzeit so günstig, weil der Markt ein massives Problem sieht: Nettoabflüsse.

Im Jahr 2025 haben Kunden netto 56,9 Milliarden US-Dollar von dem Vermögensverwalter abgezogen. Dass das verwaltete Vermögen (AUM) dennoch auf Rekordniveau stieg, liegt einzig an der fulminanten Performance der Aktienmärkte.

Anleger fürchten das "Aushöhlen" des Geschäftsmodells: Wenn die Börsenstimmung kippt, fallen das AUM und auch die Gebühreneinnahmen wie ein Kartenhaus zusammen, da die "treuen" Kunden weiter abwandern.

Der Finanzdienstleister hat in der Vergangenheit vor allem deswegen so gut verdient und war so hoch bewertet, weil er mit seinen aktiv verwalteten Fonds hohe Gebühren einsammeln konnte. Mit der Abwanderung von immer mehr Kunden zu den deutlich günstigeren ETFs geht also ein lukrativer Teil des Geschäfts verloren. TROW reagiert darauf mit einer eigenen ETF-Offensive und dem Ausbau von Alternativen Investments (Private Credit), doch dieser Umbau kostet Geld und drückt die Margen von ehemals 50 Prozent auf nunmehr 36,8 Prozent. Zum Vergleich: Bei Franklin beträgt die Gewinnmarge bereinigt knapp 20 Prozent und bei Invesco etwa 36 Prozent. Lediglich der Effizienz-König BlackRock kommt dank der enormen Skalierung (iShares) auf rund 45 Prozent (ist allerdings gemessen am KGV auch dreimal so hoch bewertet wie TROW).

Die Beispielrechnung für 12.000 Euro Dividendeneinnahmen pro Jahr

Für Einkommensinvestoren, die an den Turnaround von T. Rowe Price glauben, ist die Rechnung so attraktiv wie selten zuvor. Um ein monatliches Zusatzeinkommen von 1.000 Euro brutto zu generieren, sieht die Kalkulation wie folgt aus:

- Ziel-Einkommen: 12.000 € p.a.

- Dividende pro Aktie: 5,20 US-Dollar p.a. (entspricht ca. 4,49 Euro beim aktuellen Wechselkurs).

- Benötigter Bestand: etwa 2.670 Aktien.

- Kapitaleinsatz: Bei einem Kurs von 86,19 US-Dollar sind dies ca. 238.000 US-Dollar oder 205.000 Euro.

Vor vier Jahren hätte man für den gleichen Dividendenstrom noch fast das Doppelte an Kapital aufwenden müssen. Zum Vergleich: Beim Konkurrenten Franklin wären es aktuell 213.000 Euro und bei Ithaca im Radar der vergangenen Woche waren es nur etwa 137.000 Euro, aber bei deutlich höherem Risiko.

Der steuerliche Aspekt: US-Quellensteuer

Zwar liegt der US-Quellensteuersatz offiziell bei 30 Prozent, doch für deutsche Anleger reduziert er sich dank des Doppelbesteuerungsabkommens (DBA) auf 15 Prozent. Da die meisten Broker und Banken dies automatisch abwickeln, werden faktisch nur 15 Prozent von den USA abgezogen. Diese 15 Prozent US-Steuer werden dann vollständig auf die deutsche Abgeltungsteuer (25 Prozent) angerechnet. In Deutschland werden dann also nur noch 10 Prozent Restzahlung fällig (plus Soli und evtl. Kirchensteuer). Damit ist die TROW-Dividende steuerlich genauso attraktiv wie eine Siemens- oder Allianz-Aktie.

Fazit

T. Rowe Price ist kein Investment für Anleger, die täglich auf den Kurs schauen. Es ist eine Wette auf eine "Dividenden-Festung", die gerade modernisiert wird. Wer die Geduld aufbringt, den strukturellen Wandel zum ETF-Anbieter auszusitzen, wird mit einer der sichersten und höchsten Renditen im Aristokraten-Universum belohnt.

Übersicht zur Dividende von T. Rowe Price

Marktkapitalisierung: 18,76 Milliarden US-Dollar (16,18 Milliarden Euro)

Dividendenrendite 2025: 4,96 %; fwd 6,03 %

Dividende erhöht: 40 Jahre in Folge

Dividende nicht gesenkt: 40 Jahre in Folge

Dividende kontinuierlich ausgeschüttet: 40 Jahre in Folge (seit dem Börsengang 1986)

Frequenz: gewöhnlich viermal pro Jahr (März, Juni, September, Dezember)

Zeitplan (voraussichtlich)

09.02.2026: Dividendenvorschlag

16.03.2026: Ex-Tag/Record date

30.03.2026: Auszahlung (die nächste Ausschüttung dürfte Anfang Mai erklärt werden, mit einem Ex-Tag Mitte Juni und der Auszahlung Ende Juni)

Geschäftsjahr Dividendenrendite in %** Dividende in US-Dollar 2029e 6,49e 5,59e 2028e 6,34e 5,46e 2027e 6,18e 5,33e 2026e 6,03e 5,20e 2025 4,96 5,08 2024 4,39 4,96 2023 4,53 4,88 2022 4,40 4,80 2021 2,20 (3,72) 4,32 (+3,00)*** 2020 2,38 3,60

* Quellen: T. Rowe Price, wallstreetONLINE.

** Zur Errechnung der Dividendenrendite wurde der Schlusskurs des jeweiligen Geschäftsjahres genommen, beziehungsweise für die Prognosen der aktuelle Kurs.

*** Im Jahr 2021 wurde eine Sonderdividende von 3,00 US-Dollar ausgeschüttet.

Die optimale Dividendenstrategie

Eine optimale langfristige Dividendenstrategie hängt von verschiedenen Faktoren ab, darunter dem individuellen Risikoprofil, den Anlagezielen und der finanziellen Situation. Hier sind jedoch einige allgemeine Prinzipien, die empfohlen werden können:

Diversifikation: Investieren Sie in eine breite Palette von Unternehmen und Sektoren, um das Risiko zu streuen. Diversifikation kann helfen, das Portfoliorisiko zu mindern, da nicht alle Sektoren gleichzeitig von Marktschwankungen betroffen sind.

Qualitätsaktien wählen: Achten Sie auf Unternehmen mit einer starken Bilanz, stabilen Cashflows und einer Geschichte von zuverlässigen und wachsenden Ausschüttungen. Solche Unternehmen sind oft besser positioniert, um auch in wirtschaftlich schwierigen Zeiten Dividenden zu zahlen.

Reinvestition von Dividenden: Das Reinvestieren von Dividenden kann das Wachstum des Portfolios beschleunigen. Durch den Zinseszinseffekt können reinvestierte Dividenden über die Zeit einen signifikanten Beitrag zum Gesamtertrag des Portfolios leisten.

Langfristige Perspektive: Dividendenstrategien sind oft langfristig ausgerichtet. Marktschwankungen sollten daher nicht zu überstürzten Entscheidungen führen. Geduld und Beständigkeit sind Schlüssel zum Erfolg.

Steuereffizienz berücksichtigen: Die steuerliche Behandlung von Dividenden kann je nach Land und individueller Situation variieren. Es ist wichtig, Steuereffekte in die Strategie einzubeziehen.

Überwachung und Anpassung des Portfolios: Portfolios sollten regelmäßig überprüft und bei Bedarf angepasst werden, um sicherzustellen, dass es weiterhin den eigenen Anlagezielen entspricht und gut diversifiziert bleibt.

Bewertung: Achten Sie auf die Bewertung der Aktien. Hohe Dividendenrenditen sind nicht immer ein gutes Zeichen; sie können auch ein Hinweis auf Probleme im Unternehmen sein.

Verwendung von Dividendenfonds, -ETFs: Für Anleger, die nicht direkt einzelne Aktien auswählen möchten, können Dividendenfonds eine praktikable Alternative sein, da sie eine gute Möglichkeit zur Diversifikation bieten.

Fazit:

Dividendeninvestitionen können eine großartige Möglichkeit sein, ein passives Einkommen aufzubauen. Indem Sie sich auf Unternehmen mit stabiler Dividendenhistorie konzentrieren, können Sie Ihr Portfolio schrittweise ausbauen. Dabei ist natürlich immer zu beachten, dass Investitionen in Dividendenaktien – wie alle Investitionen – mit Risiken verbunden sind.

Weitere interessante Dividenden-Aktien befinden sich übrigens auch in der Dividenden-Watchlist unseres Börsenexperten Markus Weingran, dessen Börsenlounge sich täglich mit aktuellen Marktentwicklungen, Investitionstipps und Finanzthemen befasst.

Autor: Ingo Kolf, wallstreetONLINE Redaktion

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