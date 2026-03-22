SPD will mehr Profil zeigen

BERLIN (dpa-AFX) - Die SPD will sich nach den Worten von Generalsekretär Tim Klüssendorf in der Koalition im Bund stärker profilieren. Eine klare Fokussierung sei seiner Partei noch nicht ausreichend gelungen, sagte er in der sogenannten Elefantenrunde im ZDF. "Wir müssen auch mal links und rechts abweichen." Klüssendorf sagte auch, die SPD müsse ihre "staatstragende Zurückhaltung ablegen."

Klüssendorf nannte als Beispiel unter anderen das Thema Bezahlbarkeit. Die Leute ächzten unter Inflation und Krisenbewältigung. "Natürlich müssen auch die ganz oben etwas beitragen, und das ist auch unser Punkt, den wir einbringen werden", kündigte der Generalsekretär an. "Wir haben dazu unseren Vorschlag gemacht, zum Beispiel zur Erbschaftssteuer. Und diese Erkennbarkeit, dieses Profil meine ich."/jr/DP/zb



