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    Schnieder strebt schwarz-rote Koalition an

    Für Sie zusammengefasst
    • Schnieder will nach Wahl schwarz-rote Koalition bilden
    • Keine Zusammenarbeit mit rechten Extremisten geplant
    • CDU und SPD sollen gemeinsam das Land nach vorne führen
    Schnieder strebt schwarz-rote Koalition an
    Foto: eyetronic - adobe stock - eyetronic

    MAINZ (dpa-AFX) - CDU-Spitzenkandidat Gordon Schnieder hat seine Absicht erklärt, nach dem Erfolg bei der Landtagswahl in Rheinland-Pfalz eine schwarz-rote Koalition bilden zu wollen. "Wir werden in der demokratischen Mitte eine Koalition bilden. Ich habe mit den Extremisten von rechts nie zusammengearbeitet, werde das nicht tun. Das hätte auch für den Einzug der Linken, auch für die radikale Linke so gegolten", sagte Schnieder im ZDF-"heute journal". "Wir wollen Rheinland-Pfalz wieder nach vorne führen. Und ich bin überzeugt, dass das auch der politische Mitbewerber in den nächsten Tagen bei einer eigenen Analyse dann auch so sehen wird."

    Mit Blick auf die Sozialdemokraten sagte Schnieder auch: "So wie die CDU in der bürgerlichen Mitte Wahlen gewinnt, bin ich überzeugt, gewinnt auch die SPD in der bürgerlichen Mitte die Wahlen. Nicht am linken Rand und wir auch nicht am rechten Rand. Und auf diesen Weg müssen wir uns gemeinsam begeben." In der ARD sagte er, CDU und SPD hätten in Rheinland-Pfalz keinen Wahlkampf gegeneinander gemacht, "sondern für die Themen". Hier müsste sich eine neue Regierung dann aber auch in eine andere Richtung als die bisherige bewegen./mi/DP/zb





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