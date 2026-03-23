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    FutureGen Industries kündigt Investitionen am offenen Markt an

    FutureGen Industries kündigt Investitionen am offenen Markt an
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    22. März 2026 – Vancouver, British Columbia / IRW-Press / FutureGen Industries Corp. (TSXV: LITT) (FWB: T500, WKN: A41WY4) („FutureGen Industries“ oder das „Unternehmen“) gibt bekannt, dass es öffentlich gehandelte Wertpapiere von Palantir Technologies Inc., Redwood AI Corp. und Rocket Lab Corporation am offenen Markt erworben hat.

     

    Die Gesamtvergütung für die Investitionen betrug etwa 95.127,60 CAD. Die Investitionen wurden durch Käufe von Stammaktien am offenen Markt getätigt. Das Unternehmen kann seine Investitionen in diese Emittenten von Zeit zu Zeit je nach Marktlage und anderen Faktoren erhöhen oder verringern. Die Investitionen erfolgten nach dem Fremdvergleichsgrundsatz. Das Unternehmen unterhält zu keinem der Emittenten, an denen es beteiligt ist, wesentliche Beziehungen.

     

    Die folgenden Beschreibungen der Emittenten, in die investiert wurde, basieren auf öffentlich zugänglichen Informationen und wurden vom Unternehmen nicht unabhängig überprüft.

     

    Palantir Technologies Inc. ist ein an der Nasdaq notiertes Softwareunternehmen, das Datenanalyse- und KI-Plattformen für staatliche und gewerbliche Kunden entwickelt. Wie auf der Website unter www.palantir.com beschrieben, gehören zu den wichtigsten Softwareplattformen von Palantir Gotham, Foundry, Apollo und die Artificial Intelligence Platform (AIP). Die Software des Unternehmens kommt unter anderem in den Bereichen Behörden, Verteidigung, Gesundheitswesen und Privatwirtschaft zum Einsatz.

     

    Redwood AI Corp. ist ein an der Canadian Securities Exchange notiertes börsennotiertes Unternehmen, das KI-Software für Anwendungen in der chemischen und pharmazeutischen Industrie entwickelt. Wie auf der Website unter www.redwoodai.com beschrieben, entwickelt Redwood AI eine Plattform zur Unterstützung der Syntheseplanung, des Moleküldesigns und damit verbundener chemischer Entwicklungsprozesse. Aus öffentlichen Angaben von Redwood AI geht zudem hervor, dass das Unternehmen Anwendungsmöglichkeiten seiner Technologie im Bereich Verteidigung und öffentliche Sicherheit prüft.

     

    Rocket Lab Corporation ist ein an der Nasdaq notiertes Raumfahrtunternehmen, das Startdienste, Raumfahrzeuge und Satellitenkomponenten für kommerzielle und staatliche Kunden anbietet. Wie aus öffentlich zugänglichen Informationen, darunter den Pressemitteilungen des Unternehmens vom 27. February 2026 hervorgeht, umfasst das Startportfolio von Rocket Lab die Trägerrakete „Electron“ und die suborbitale Trägerrakete „HASTE“; darüber hinaus entwickelt das Unternehmen derzeit die Trägerrakete „Neutron“. Aus öffentlichen Angaben geht zudem hervor, dass Rocket Lab Raumfahrzeuge und Satellitenkomponenten für kommerzielle, zivile und nationale Sicherheitsmissionen liefert.

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