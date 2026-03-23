Über 150 % Kurspotenzial! Analysten sehen Rohstoff-Perle Power Metallic Mines vor Neubewertung! Die nächste Kaufempfehlung für diese Rohstoff-Perle. Die Analysten von GBC Research haben in der vergangenen Woche ihre Erststudie zu Power Metallic Mines veröffentlicht. Aufgrund der großen Chancen des Multi-Metall-Projekts in Kanada empfehlen sie …



