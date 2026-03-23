Kursexplosionen in diesen Aktien?! Auf Schnäppchenjagd nach dem Ausverkauf: Was Anleger bei SAP, Vonovia und Pure One jetzt wissen müssen!

Der Aktienmarkt gleicht derzeit einem Schlachtfeld, auf dem selbst die stärksten Namen kaum Gnade finden und verprügelt werden. Ob Softwarepioniere wie SAP oder Immobilienriesen wie Vonovia, der massive Abverkauf hat tiefe Spuren in einigen Depots …



