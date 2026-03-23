Vorläufiges Ergebnis
CDU gewinnt Wahl in Rheinland-Pfalz
Für Sie zusammengefasst
- CDU klar stärkste Kraft in Rheinland-Pfalz
- CDU vor SPD laut vorläufigem Landesergebnis
- AfD mit stärksten Zugewinnen und Platz drei
Foto: eyetronic - adobe stock - eyetronic
MAINZ/BAD EMS (dpa-AFX) - Die CDU ist bei der Landtagswahl in Rheinland-Pfalz klar stärkste Kraft vor der SPD geworden. Die AfD erreichte von allen Parteien die höchsten Zuwächse und kam auf Platz drei vor den Grünen, wie aus dem vorläufigen Ergebnis des Landeswahlleiters hervorgeht./hus/DP/zb
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