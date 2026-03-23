    StartseitevorwärtsNachrichtenvorwärtsPressemitteilungenvorwärtsNachricht
    89 Aufrufe 89 0 Kommentare 0 Kommentare

    TILSWALL Hornet verhilft jungem Schöpfer zu erstem Preis mit DIY-Roboter

    HONG KONG, 23. März 2026 /PRNewswire/ -- TILSWALL hat bekannt gegeben, dass seine kabellose Hornet HVLP-Spritzpistole einem jungen Künstler geholfen hat, bei einem Wettbewerb im Klassenzimmer den ersten Platz zu erringen, indem sie die Zugänglichkeit für alle Altersgruppen demonstriert und eine sicherere, einfachere Oberflächenbearbeitung fördert.

    Der kanadische Singer-Songwriter Jon Steingard schenkte seinem Sohn Grey einen Hornet für ein Schulroboterprojekt. Greys bemalter Roboter gewann den ersten Preis in seiner Klasse.

    Mit einem Gewicht von 450 Gramm - leicht genug für ein Kind - ermöglicht die Hornet professionelle Ergebnisse. Mit einer 0,5-mm-Präzisionsdüse und dem abziehbaren Farbsystem von TILSWALL erzielte er eine gleichmäßige, kontrollierte Abdeckung.

    Sicherheit geht vor: Ungiftige Formel sorgt für Seelenfrieden

    Das Projekt eignete sich für einen jungen Kreativen, da die umweltfreundliche Beschichtung von TILSWALL für Hornet formaldehydfrei, ungiftig und geruchsarm ist und somit die schädlichen Dämpfe herkömmlicher Sprays vermeidet. Seine abziehbare Technologie entfernt Overspray nach dem Trocknen sauber: kein Abschleifen, keine chemischen Abbeizmittel, keine Unordnung.

    Grey arbeitete selbstständig und selbstbewusst zu Hause. Die abziehbare Funktion vereinfachte das Lernen: Die Fehler sind verschwunden, so dass er sich auf die Kreativität konzentrieren kann.

    "Zu sehen, wie mein Sohn mit einem einfachen Werkzeug etwas Erstaunliches schafft, war unglaublich", so Steingard. "Was uns beruhigte, war die Gewissheit, dass das Verfahren ungiftig und sicher ist. Die Hornet ermöglichte ein professionelles Finish für ein Kinderprojekt - keine Erfahrung erforderlich, keine Angst vor scharfen Chemikalien."

    Professionelle Ausstattung, zugänglich für alle

    Das 450-Gramm-Gehäuse der Hornet, der bürstenlose Hochgeschwindigkeitsmotor (viermal schneller als ein Bürstenmotor) und die austauschbare Lithium-Batterie - Merkmale für erwachsene Heimwerker - erwiesen sich als effektiv für einen jungen Erstnutzer. Die 0,5-mm-Düse sorgte für eine feine Zerstäubung für Details, während das HVLP-System Overspray minimierte und eine gleichmäßige Abdeckung gewährleistete.

    Vertrauen schaffen durch saubere Kreativität

    Für Grey brachte das Projekt die Freude am Basteln mit sich. Mit Werkzeugen, die auf Sicherheit und Einfachheit ausgelegt sind, konzentrierte er sich darauf, seine Vision zum Leben zu erwecken.

    "Es geht darum, Barrieren zu beseitigen - physische, technische und chemische", sagte ein Vertreter von TILSWALL. "Wenn ein Kind unser Werkzeug in die Hand nehmen und etwas Preisgekröntes erschaffen kann, haben wir unser Ziel erreicht: Wir machen professionelle Veredelung für jedermann zugänglich."

    Unternehmen: TILSWALL
    Kontakt: Laura Han, laura@tilswall.com
    Website: tilswall.com - Hongkong, China

    Über TILSWALL

    Das 2021 gegründete Unternehmen TILSWALL stellt leichte Heimwerkerwerkzeuge und sicherere Beschichtungssysteme her. Die Hornet-Spritzpistole und die abziehbare Farbe sind auf Kickstarter erhältlich: https://www.kickstarter.com/projects/tilswall/tilswall-hornet?ref=do6xdq

    Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2934628/1.jpg

    Cision View original content:https://www.prnewswire.com/news-releases/tilswall-hornet-verhilft-jungem-schopfer-zu-erstem-preis-mit-diy-roboter-302721725.html





    Autor
    PR Newswire (dt.)
    0 Follower
    Autor folgen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren
    Verfasst von PR Newswire (dt.)
    TILSWALL Hornet verhilft jungem Schöpfer zu erstem Preis mit DIY-Roboter HONG KONG, 23. März 2026 /PRNewswire/ - TILSWALL hat bekannt gegeben, dass seine kabellose Hornet HVLP-Spritzpistole einem jungen Künstler geholfen hat, bei einem Wettbewerb im Klassenzimmer den ersten Platz zu erringen, indem sie die Zugänglichkeit …
    Newsletter
    Abonnieren Sie unsere kostenlosen Newsletter und verpassen Sie nichts mehr aus der Redaktion
    Jetzt abonnieren!
    Profitieren Sie von unserem Alleinstellungsmerkmal als den zentralen verlagsunabhängigen Wissens-Hub für einen aktuellen und fundierten Zugang in die Börsen- und Wirtschaftswelt, um strategische Entscheidungen zu treffen.
    • ✅ Größte Finanz-Community Deutschlands
    • ✅ über 550.000 registrierte Nutzer
    • ✅ rund 2.000 Beiträge pro Tag
    • ✅ verlagsunabhängige Partner ARIVA, FinanzNachrichten und BörsenNews
    • ✅ Jederzeit einfach handeln beim SMARTBROKER+
    • ✅ mehr als 25 Jahre Marktpräsenz
    Aktien-Branchen Übersicht Sitemap Werbung
    Aktien von A - Z: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
    Impressum Disclaimer Datenschutz Datenschutz-Einstellungen Nutzungsbedingungen
    wallstreetONLINE bei X wallstreetONLINE bei Instagram wallstreetONLINE bei Facebook wallstreetONLINE bei Youtube wallstreetONLINE bei LinkedIn
    Unsere Apps: Apple App Store Icon Google Play Store Icon
    Wenn Sie Kursdaten, Widgets oder andere Finanzinformationen benötigen, hilft Ihnen ARIVA gerne. 

    Unsere User schätzen wallstreet-online.de: 4.8 von 5 Sternen ermittelt aus 285 Bewertungen bei www.kagels-trading.de
    Zeitverzögerung der Kursdaten: Deutsche Börsen +15 Min. NASDAQ +15 Min. NYSE +20 Min. AMEX +20 Min. Dow Jones +15 Min. Alle Angaben ohne Gewähr.
    Copyright © 1998-2026 Smartbroker Holding AG - Alle Rechte vorbehalten.
    Mit Unterstützung von: Ariva Smartbroker+
    Daten & Kurse von: TTMzero
     