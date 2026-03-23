TILSWALL Hornet verhilft jungem Schöpfer zu erstem Preis mit DIY-Roboter

Der kanadische Singer-Songwriter Jon Steingard schenkte seinem Sohn Grey einen Hornet für ein Schulroboterprojekt. Greys bemalter Roboter gewann den ersten Preis in seiner Klasse.

HONG KONG, 23. März 2026 /PRNewswire/ -- TILSWALL hat bekannt gegeben, dass seine kabellose Hornet HVLP-Spritzpistole einem jungen Künstler geholfen hat, bei einem Wettbewerb im Klassenzimmer den ersten Platz zu erringen, indem sie die Zugänglichkeit für alle Altersgruppen demonstriert und eine sicherere, einfachere Oberflächenbearbeitung fördert.

Mit einem Gewicht von 450 Gramm - leicht genug für ein Kind - ermöglicht die Hornet professionelle Ergebnisse. Mit einer 0,5-mm-Präzisionsdüse und dem abziehbaren Farbsystem von TILSWALL erzielte er eine gleichmäßige, kontrollierte Abdeckung.

Sicherheit geht vor: Ungiftige Formel sorgt für Seelenfrieden

Das Projekt eignete sich für einen jungen Kreativen, da die umweltfreundliche Beschichtung von TILSWALL für Hornet formaldehydfrei, ungiftig und geruchsarm ist und somit die schädlichen Dämpfe herkömmlicher Sprays vermeidet. Seine abziehbare Technologie entfernt Overspray nach dem Trocknen sauber: kein Abschleifen, keine chemischen Abbeizmittel, keine Unordnung.

Grey arbeitete selbstständig und selbstbewusst zu Hause. Die abziehbare Funktion vereinfachte das Lernen: Die Fehler sind verschwunden, so dass er sich auf die Kreativität konzentrieren kann.

"Zu sehen, wie mein Sohn mit einem einfachen Werkzeug etwas Erstaunliches schafft, war unglaublich", so Steingard. "Was uns beruhigte, war die Gewissheit, dass das Verfahren ungiftig und sicher ist. Die Hornet ermöglichte ein professionelles Finish für ein Kinderprojekt - keine Erfahrung erforderlich, keine Angst vor scharfen Chemikalien."

Professionelle Ausstattung, zugänglich für alle

Das 450-Gramm-Gehäuse der Hornet, der bürstenlose Hochgeschwindigkeitsmotor (viermal schneller als ein Bürstenmotor) und die austauschbare Lithium-Batterie - Merkmale für erwachsene Heimwerker - erwiesen sich als effektiv für einen jungen Erstnutzer. Die 0,5-mm-Düse sorgte für eine feine Zerstäubung für Details, während das HVLP-System Overspray minimierte und eine gleichmäßige Abdeckung gewährleistete.

Vertrauen schaffen durch saubere Kreativität

Für Grey brachte das Projekt die Freude am Basteln mit sich. Mit Werkzeugen, die auf Sicherheit und Einfachheit ausgelegt sind, konzentrierte er sich darauf, seine Vision zum Leben zu erwecken.

"Es geht darum, Barrieren zu beseitigen - physische, technische und chemische", sagte ein Vertreter von TILSWALL. "Wenn ein Kind unser Werkzeug in die Hand nehmen und etwas Preisgekröntes erschaffen kann, haben wir unser Ziel erreicht: Wir machen professionelle Veredelung für jedermann zugänglich."

Unternehmen: TILSWALL

Kontakt: Laura Han, laura@tilswall.com

Website: tilswall.com - Hongkong, China

Über TILSWALL

Das 2021 gegründete Unternehmen TILSWALL stellt leichte Heimwerkerwerkzeuge und sicherere Beschichtungssysteme her. Die Hornet-Spritzpistole und die abziehbare Farbe sind auf Kickstarter erhältlich: https://www.kickstarter.com/projects/tilswall/tilswall-hornet?ref=do6xdq

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