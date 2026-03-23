Neue Explosionen in Teheran nach israelischen Luftangriffen
Für Sie zusammengefasst
- Israelische Luftangriffe in mehreren Teheran-Bezirken
- Telegram-Ankündigung über Attacken auf Regierungsziele
- Östliche Stadtviertel melden beispiellose Explosionen
Foto: Alexander Ozerov - 325092112
TEHERAN/TEL AVIV (dpa-AFX) - Aus der iranischen Hauptstadt Teheran wird eine neue Welle israelischer Luftangriffe mit heftigen Explosionen in mehreren Bezirken der Millionenmetropole gemeldet. Zuvor hatte das israelische Militär auf der Plattform Telegram den Beginn einer weiteren Serie umfangreicher Attacken auf Regierungseinrichtungen der Islamischen Republik verkündet. In Teheran stationierte Reporter des arabischen Senders Al Jazeera berichteten kurz darauf von "beispiellosen" Explosionen, vor allem in den östlichen Vierteln der Stadt. Die Luftabwehr sei im Dauereinsatz./mk/DP/zb
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