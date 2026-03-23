    StartseitevorwärtsIndizesvorwärtsHang Seng IndexvorwärtsNachrichten zu Hang Seng
    101 Aufrufe 101 0 Kommentare 0 Kommentare

    Asiens Aktienmärkte nach Trump-Ultimatum im Minus - Ölpreise leicht im Plus

    Für Sie zusammengefasst
    • Asiatische Märkte nach Trump klar im Minus
    • Nikkei Kospi Hang Seng mit deutlichen Verlusten
    • Ölpreis stieg deutlich und Hormus wurde bedroht
    Asiens Aktienmärkte nach Trump-Ultimatum im Minus - Ölpreise leicht im Plus
    Foto: Lee Jin-Man - dpa

    SEOUL/HONGKONG/TOKIO (dpa-AFX) - Die Börsen in Asien haben die Handelswoche nach dem Ultimatum von US-Präsident Donald Trump an die iranische Führung deutlich im Minus begonnen. In Tokio rutschte Japans Leitindex Nikkei 225 nach der feiertagsbedingten Handelspause am Freitag zur Eröffnung zeitweise um knapp fünf Prozent ab und lag kurz nach 5 Uhr (MEZ) noch vier Prozent im Minus.

    Südkoreas Leitindex Kospi gab knapp sechs Prozent ab. In der chinesischen Sonderverwaltungsregion Hongkong sank der Index Hang Seng um knapp 3,5 Prozent, während in China der CSI-300-Index, der die wichtigsten Aktien auf dem Festland abbildet, 2,4 Prozent nachgab.

    Auch auf den Ölpreis haben die Entwicklungen im Iran-Krieg weiter starke Auswirkungen. Zum Start in die Woche legte der Preis für ein Fass (149 Liter) Rohöl der für Europa maßgeblichen Nordsee-Sorte Brent leicht auf 113 Dollar zu. Seit dem Start der amerikanisch-israelischen Angriffe auf den Iran verteuerte sich Öl damit um mehr als 50 Prozent. Öl der US-Sorte WTI verteuerte sich am Montag im frühen Handel um knapp ein Prozent.

    In der Nacht zu Sonntag (MEZ) hatte US-Präsident Trump den Machthabern im Iran mit der Zerstörung von Energieanlagen gedroht, sollte das Land nicht innerhalb von 48 Stunden die Straße von Hormus vollständig und "ohne Drohungen" öffnen. Die Führung in Teheran drohte ihrerseits mit der vollständigen Schließung der für den weltweiten Ölhandel wichtigen Meerenge./jon/DP/zb




    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte



    Autor
    dpa-AFX
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen
    Die Nachrichtenagentur dpa-AFX zählt zu den führenden Anbietern von Finanz- und Wirtschaftsnachrichten in deutscher und englischer Sprache. Gestützt auf ein internationales Agentur-Netzwerk berichtet dpa-AFX unabhängig, zuverlässig und schnell von allen wichtigen Finanzstandorten der Welt.

    Die Nutzung der Inhalte in Form eines RSS-Feeds ist ausschließlich für private und nicht kommerzielle Internetangebote zulässig. Eine dauerhafte Archivierung der dpa-AFX-Nachrichten auf diesen Seiten ist nicht zulässig. Alle Rechte bleiben vorbehalten. (dpa-AFX)
    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren

    Verfasst von dpa-AFX
    4 im Artikel enthaltene WerteIm Artikel enthaltene Werte
    Asiens Aktienmärkte nach Trump-Ultimatum im Minus - Ölpreise leicht im Plus Die Börsen in Asien haben die Handelswoche nach dem Ultimatum von US-Präsident Donald Trump an die iranische Führung deutlich im Minus begonnen. In Tokio rutschte Japans Leitindex Nikkei 225 nach der feiertagsbedingten Handelspause am Freitag zur …
    Newsletter
    Abonnieren Sie unsere kostenlosen Newsletter und verpassen Sie nichts mehr aus der Redaktion
    Jetzt abonnieren!
    Profitieren Sie von unserem Alleinstellungsmerkmal als den zentralen verlagsunabhängigen Wissens-Hub für einen aktuellen und fundierten Zugang in die Börsen- und Wirtschaftswelt, um strategische Entscheidungen zu treffen.
    • ✅ Größte Finanz-Community Deutschlands
    • ✅ über 550.000 registrierte Nutzer
    • ✅ rund 2.000 Beiträge pro Tag
    • ✅ verlagsunabhängige Partner ARIVA, FinanzNachrichten und BörsenNews
    • ✅ Jederzeit einfach handeln beim SMARTBROKER+
    • ✅ mehr als 25 Jahre Marktpräsenz
    Aktien-Branchen Übersicht Sitemap Werbung
    Aktien von A - Z: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
    Impressum Disclaimer Datenschutz Datenschutz-Einstellungen Nutzungsbedingungen
    wallstreetONLINE bei X wallstreetONLINE bei Instagram wallstreetONLINE bei Facebook wallstreetONLINE bei Youtube wallstreetONLINE bei LinkedIn
    Unsere Apps: Apple App Store Icon Google Play Store Icon
    Wenn Sie Kursdaten, Widgets oder andere Finanzinformationen benötigen, hilft Ihnen ARIVA gerne. 

    Unsere User schätzen wallstreet-online.de: 4.8 von 5 Sternen ermittelt aus 285 Bewertungen bei www.kagels-trading.de
    Zeitverzögerung der Kursdaten: Deutsche Börsen +15 Min. NASDAQ +15 Min. NYSE +20 Min. AMEX +20 Min. Dow Jones +15 Min. Alle Angaben ohne Gewähr.
    Copyright © 1998-2026 Smartbroker Holding AG - Alle Rechte vorbehalten.
    Mit Unterstützung von: Ariva Smartbroker+
    Daten & Kurse von: TTMzero
     