Asiens Aktienmärkte nach Trump-Ultimatum im Minus - Ölpreise leicht im Plus

SEOUL/HONGKONG/TOKIO (dpa-AFX) - Die Börsen in Asien haben die Handelswoche nach dem Ultimatum von US-Präsident Donald Trump an die iranische Führung deutlich im Minus begonnen. In Tokio rutschte Japans Leitindex Nikkei 225 nach der feiertagsbedingten Handelspause am Freitag zur Eröffnung zeitweise um knapp fünf Prozent ab und lag kurz nach 5 Uhr (MEZ) noch vier Prozent im Minus.

Südkoreas Leitindex Kospi gab knapp sechs Prozent ab. In der chinesischen Sonderverwaltungsregion Hongkong sank der Index Hang Seng um knapp 3,5 Prozent, während in China der CSI-300-Index, der die wichtigsten Aktien auf dem Festland abbildet, 2,4 Prozent nachgab.