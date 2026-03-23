Viele Apotheken in NRW bleiben geschlossen
- Viele Apotheken in NRW bleiben Montag geschlossen
- Notdienste sichern Versorgung und Medikamente
- Kundgebungen in Großstädten fordern Honorar
DÜSSELDORF (dpa-AFX) - Wer am Montag in Nordrhein-Westfalen eine Apotheke braucht, könnte vielerorts vor verschlossenen Türen stehen. Zahlreiche Apotheken bleiben zum Wochenstart geschlossen, wie die Apothekerverbände Nordrhein und Westfalen-Lippe erklärten. Hintergrund ist ein bundesweiter Protesttag für höhere Vergütungen in der Branche.
Notdienste sollen demnach sicherstellen, dass Patientinnen und Patienten an dringend benötigte Medikamente kommen. Notdienstapotheken können über eine bundeseinheitliche kostenlose Rufnummer (0800 00 22 8 33) oder über das Internet (www.aponet.de/notdienstsuche) gefunden werden.
In Düsseldorf und anderen Großstädten in Deutschland sind zentrale Kundgebungen geplant. Mit dem Protesttag wollen die Apotheker bei der Bundesregierung erneut Druck für eine seit Jahren ausgebliebene Honoraranhebung machen./ciu/DP/zb
Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Redcare Pharmacy Aktie
Die Redcare Pharmacy Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -1,18 % und einem Kurs von 4,43 auf Lang & Schwarz (22. März 2026, 18:59 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Redcare Pharmacy Aktie um -17,29 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -49,11 %.
Die Marktkapitalisierung von Redcare Pharmacy bezifferte sich zuletzt auf 680,94 Mio..
Die letzten 9 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 113,22EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 74,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 150,00EUR was eine Bandbreite von +123,63 %/+353,31 % bedeutet.
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