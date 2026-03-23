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    Apotheken in Berlin und Brandenburg schließen einen Tag aus Protest

    Für Sie zusammengefasst
    • Zahlreiche Apotheken in Berlin und Brandenburg geschlossen
    • Notdienstapotheken sichern Versorgung trotz Schließungen
    • Unterfinanzierung und Honorarstopp bedrohen Apotheken
    Apotheken in Berlin und Brandenburg schließen einen Tag aus Protest
    Foto: Arne Dedert - DPA

    BERLIN/POTSDAM (dpa-AFX) - Zahlreiche Apotheken in Berlin und Brandenburg bleiben heute geschlossen. Grund ist ein bundesweiter Protest der Bundesvereinigung Deutscher Apothekerverbände, wie der Berliner Apotheker-Verein und der Apothekerverband Brandenburg mitteilten. Patientinnen und Patienten, die dringend Medikamente brauchen, müssen sich aber keine Sorgen machen.

    "Die pharmazeutische Versorgung bleibt auch während des Protesttages gewährleistet - dafür sorgen die notdiensthabenden Apotheken", hieß es von der Apothekerkammer Berlin. Durch längere Wege zur nächstgelegenen Apotheke kann es deswegen zu Einschränkungen kommen.

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    Notdienstapotheken online finden

    Auch in Brandenburg sind nach Angaben des Apothekerverbands Brandenburg Notdienstapotheken geöffnet und stellen die Arzneimittelversorgung sicher. Sowohl in Berlin als auch in Brandenburg können Menschen online die nächstgelegene Notdienstapotheke finden.

    Hintergrund des Protests seien demnach unzureichende wirtschaftliche Rahmenbedingungen für die Apotheken und eine anhaltende Schließungswelle. "Wer die Vor-Ort-Apotheken weiter wirtschaftlich ausbluten lässt, gefährdet die flächendeckende, sichere und schnelle Arzneimittelversorgung für Bürgerinnen und Bürger", sagte Anke Rüdinger, Vorsitzende des Berliner Apotheker-Vereins.

    Zentrale Kundgebung in Berlin

    Auch in Brandenburg befänden sich viele Apotheken in einer existenzbedrohenden Situation, weil sie unterfinanziert seien, so Brandenburgs Landesverbandschefin Andrea König. Das Honorar für die Abgabe rezeptpflichtiger Medikamente sei seit 13 Jahren nicht mehr gestiegen, wohl aber Löhne und Kosten.

    Neben den bundesweiten Apothekenschließungen finden heute in Berlin auch in München, Düsseldorf und Hannover zentrale Kundgebungen und Demonstrationen statt./sak/DP/zb

     

    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Redcare Pharmacy Aktie

    Die Redcare Pharmacy Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -1,18 % und einem Kurs von 4,43 auf Lang & Schwarz (22. März 2026, 18:59 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Redcare Pharmacy Aktie um -17,29 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -49,11 %.

    Die Marktkapitalisierung von Redcare Pharmacy bezifferte sich zuletzt auf 680,94 Mio..

    Die letzten 9 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 113,22EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 74,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 150,00EUR was eine Bandbreite von +123,63 %/+353,31 % bedeutet.




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