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    Viele Änderungen im MDax und SDax - keine im Dax

    Für Sie zusammengefasst
    • Dax bleibt unverändert Lufthansa bleibt außen vor
    • Deutz Salzgitter und Jenoptik steigen in den MDax
    • Teamviewer Fielmann Carl Zeiss Meditec in den SDax
    INDEX-MONITOR - Viele Änderungen im MDax und SDax - keine im Dax
    Foto: Arne Dedert - DPA

    ZUG (dpa-AFX) - Ab heute gelten die Anfang März bekannt gegebenen Änderungen bei der Zusammensetzung der Indizes der Dax-Familie. Im wichtigsten deutschen Aktienindex, dem Dax gibt es keine Änderungen, nachdem die Lufthansa-Aktien die Rückkehr in die erste deutsche Aktienliga verpasst hatten.

    Die Fluggesellschaft konnte sich bis zuletzt Hoffnungen auf einen Aufstieg machen. Die Lufthansa war mehr als 30 Jahre lang Dax-Mitglied, bevor sie wegen der Verwerfungen infolge der Corona-Pandemie 2020 aus dem Leitindex ausscheiden musste.

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    In der zweiten und dritten deutschen Börsenreihe stehen unterdessen zahlreiche Wechsel an. In den MDax steigen der Motorenbauer Deutz , der Stahlkonzern Salzgitter und der Optikspezialist Jenoptik aus dem Nebenwerteindex SDax auf.

    Dafür steigen Teamviewer , Fielmann und Carl Zeiss Meditec in diesen ab. Darüber hinaus ersetzt in diesem Index der Bahn-IT-Anbieter Init Innovation In Traffic Systems das Softwareunternehmen PSI Software.

    Die Änderungen hatte der zur Deutschen Börse gehörende Index-Anbieter ISS Stoxx Anfang März veröffentlicht. Der Index-Anbieter überprüft die Indizes der Dax-Familie (Dax, MDax, SDax und TecDax ) vierteljährlich.

    Wichtig sind Index-Änderungen vor allem für Fonds, die Indizes real nachbilden. Dort muss dann entsprechend umgeschichtet und umgewichtet werden, was Einfluss auf die Aktienkurse haben kann./jha/zb

     

    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Deutsche Lufthansa Aktie

    Die Deutsche Lufthansa Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,72 % und einem Kurs von 23,32 auf Lang & Schwarz (22. März 2026, 18:58 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Deutsche Lufthansa Aktie um -7,08 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -20,30 %.

    Die Marktkapitalisierung von Deutsche Lufthansa bezifferte sich zuletzt auf 8,76 Mrd..

    Deutsche Lufthansa zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 0,3300. Das entsprach einer Dividendenrendite von 4,1800 %.

    Die letzten 7 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 7,7143EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 6,0000EUR und das höchste Kursziel liegt bei 9,0000EUR was eine Bandbreite von -17,90 %/+23,15 % bedeutet.




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