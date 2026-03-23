INDEX-MONITOR
Viele Änderungen im MDax und SDax - keine im Dax
- Dax bleibt unverändert Lufthansa bleibt außen vor
- Deutz Salzgitter und Jenoptik steigen in den MDax
- Teamviewer Fielmann Carl Zeiss Meditec in den SDax
ZUG (dpa-AFX) - Ab heute gelten die Anfang März bekannt gegebenen Änderungen bei der Zusammensetzung der Indizes der Dax-Familie. Im wichtigsten deutschen Aktienindex, dem Dax gibt es keine Änderungen, nachdem die Lufthansa-Aktien die Rückkehr in die erste deutsche Aktienliga verpasst hatten.
Die Fluggesellschaft konnte sich bis zuletzt Hoffnungen auf einen Aufstieg machen. Die Lufthansa war mehr als 30 Jahre lang Dax-Mitglied, bevor sie wegen der Verwerfungen infolge der Corona-Pandemie 2020 aus dem Leitindex ausscheiden musste.
In der zweiten und dritten deutschen Börsenreihe stehen unterdessen zahlreiche Wechsel an. In den MDax steigen der Motorenbauer Deutz , der Stahlkonzern Salzgitter und der Optikspezialist Jenoptik aus dem Nebenwerteindex SDax auf.
Dafür steigen Teamviewer , Fielmann und Carl Zeiss Meditec in diesen ab. Darüber hinaus ersetzt in diesem Index der Bahn-IT-Anbieter Init Innovation In Traffic Systems das Softwareunternehmen PSI Software.
Die Änderungen hatte der zur Deutschen Börse gehörende Index-Anbieter ISS Stoxx Anfang März veröffentlicht. Der Index-Anbieter überprüft die Indizes der Dax-Familie (Dax, MDax, SDax und TecDax ) vierteljährlich.
Wichtig sind Index-Änderungen vor allem für Fonds, die Indizes real nachbilden. Dort muss dann entsprechend umgeschichtet und umgewichtet werden, was Einfluss auf die Aktienkurse haben kann./jha/zb
Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Deutsche Lufthansa Aktie
Die Deutsche Lufthansa Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,72 % und einem Kurs von 23,32 auf Lang & Schwarz (22. März 2026, 18:58 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Deutsche Lufthansa Aktie um -7,08 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -20,30 %.
Die Marktkapitalisierung von Deutsche Lufthansa bezifferte sich zuletzt auf 8,76 Mrd..
Deutsche Lufthansa zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 0,3300. Das entsprach einer Dividendenrendite von 4,1800 %.
Die letzten 7 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 7,7143EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 6,0000EUR und das höchste Kursziel liegt bei 9,0000EUR was eine Bandbreite von -17,90 %/+23,15 % bedeutet.
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Community Beiträge zu Jenoptik - A2NB60 - DE000A2NB601
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M-DAX Aufnahme? Bild: https://img.wallstreet-online.de/smilies/eek.gif
Kann ich irgendwie nachvollziehen
Die Jenoptik-Veranstaltung ist jetzt auch auf YouTube veröffentlicht:
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