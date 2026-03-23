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    TAGESVORSCHAU

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    Termine am 23. März 2026

    Für Sie zusammengefasst
    • MDax: Deutz Jenoptik Salzgitter neu im Index ab heute
    • SDax: Carl Zeiss Meditec Fielmann Init Teamviewer rein
    • Beginn Munich Space Summit 2026 in München am 23 März
    TAGESVORSCHAU - Termine am 23. März 2026
    Foto: eyetronic - adobe stock - eyetronic

    FRANKFURT (dpa-AFX) - Wirtschafts- und Finanztermine am Montag, den 23. März

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    TERMINE UNTERNEHMEN
    07:00 DEU: Salzgitter, Jahreszahlen (detailliert) (10.00 Pk) 07:00 DEU: Ströer, Jahreszahlen (detailliert)
    DEU: Deutsche Pfandbriefbank, Geschäftsbericht
    DEU: Pro DV, Jahreszahlen
    DEU: q.beyond, Investorenkonferenz zu Strategie 2028

    DEU: Indexänderungen treten in Kraft:
    Dax: keine Änderungen
    MDax rein: Deutz, Jenoptik, Salzgitter
    MDax raus: Carl Zeiss Meditec, Fielmann, Teamviewer
    SDax rein: Carl Zeiss Meditec, Fielmann, Init, Teamviewer SDax raus: Deutz, Jenoptik, PSI, Salzgitter
    TecDax: keine Änderungen

    TERMINE KONJUNKTUR
    10:00 ESP: Handelsbilanz 1/26
    12:00 DEU: Bundesbank Monatsbericht 3/26
    13:30 USA: Chicago Fed Nat Activity Index 2/26
    15:00 USA: Bauinvestitionen 1/26
    16:00 EUR: Verbrauchervertrauen 3/26

    SONSTIGE TERMINE
    10:00 DEU: Jahrespressekonferenz des Verbands Deutscher Reeder (VDR)

    11:00 DEU: Bundesgerichtshof entscheidet über Klimaklagen für Verbrenner-Aus bei BMW und Mercedes

    11:15 DEU: Einweihung neues Diagnostik-Distributionszentrum von Roche, Mannheim

    DEU: Beginn Munich Space Summit 2026 (bis 27.03.)

    ITA: Italien entscheidet in Volksabstimmung über Justizreform

    USA: Energie-Konferenz «CERAWeek», u.a. mit Bundeswirtschaftsministerin Katherina Reiche (CDU) des Energieforschungs- und Beratungsunternehmen Cambridge Energy Research Associates (CERA), Houston °

    Alle Angaben wurden mit größter Sorgfalt recherchiert. Dennoch übernimmt die dpa-AFX Wirtschaftsnachrichten GmbH keine Haftung für die Richtigkeit. Alle Zeitangaben erfolgen in MEZ./bwi






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