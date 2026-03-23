AEVIS VICTORIA: Hospitality-Wachstum 2025 dank starker Nachfrage & Performance
Starke Nachfrage, höhere Auslastung und stabile Preise: 2025 setzte der Hospitality-Bereich von AEVIS VICTORIA seinen Wachstumskurs mit MRH Switzerland eindrucksvoll fort.
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- Der Hospitality-Bereich von AEVIS VICTORIA wuchs 2025 dank starker Nachfrage und verbesserter operativer Performance.
- MRH Switzerland AG erzielte 2025 einen Umsatz von CHF 195.4 Mio. (+3.7% gegenüber Vorjahr); Auslastung stieg von 54.1% auf 56.7%.
- RevPAR verbesserte sich auf CHF 330 (2024: CHF 314), der durchschnittliche Zimmerpreis (ARR) blieb stabil bei CHF 581.
- EBITDAR betrug CHF 46.0 Mio. (+5.8%) bei einer EBITDAR-Marge von 23.6% (+50 Basispunkte); EBITDA blieb mit CHF 13.3 Mio. stabil (Investitionen und Kostennormalisierung).
- Flaggschiff‑Hotels (Schweizerhof Zermatt, La Réserve Eden au Lac Zürich, Bellevue Palace Bern) trugen wesentlich zum Wachstum bei; laufende Optimierungs- und Turnaround-Massnahmen für schwächere Häuser.
- MRH betreibt 11 Hotels (1’180 Zimmer), generiert 367’819 Übernachtungen, beschäftigt 1’153 Mitarbeitende; starke Partnerschaft mit Michel Reybier Hospitality; erste Indikatoren 2026: Umsatz +3.4% per Ende Februar.
Der nächste wichtige Termin, Quartalsmitteilung, bei AEVIS VICTORIA ist am 01.04.2026.
Der Kurs von AEVIS VICTORIA lag zum Zeitpunkt der Nachricht bei 14,675EUR und lag im Vergleich zum Vortag mit -0,17 % im
Minus.
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-4,10 %
-0,68 %
+1,04 %
+8,13 %
-19,97 %
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