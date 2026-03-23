Sonova Holding: Marktführer mit CHF 6 Mrd. Umsatzziel bis 2031
Sonova richtet den Fokus neu aus: Weg vom Consumer-Hearing, hin zu Hightech-Hörlösungen, digitaler Innovation und globalem Wachstum mit klaren Finanzzielen bis 2031.
Foto: ENNIO LEANZA - picture alliance/KEYSTONE
- Sonova plant, das Consumer-Hearing-Geschäft zu verkaufen, um sich vollständig auf Hörgeräte und Cochlea-Implantate zu konzentrieren
- Das Ziel ist, bis zum Geschäftsjahr 2030/31 einen Umsatz von CHF 6 Milliarden zu erreichen
- Die Strategie fokussiert auf Innovation, Lifestyle-orientierte Lösungen und die Nutzung digitaler Technologien, um den Marktanteil zu erhöhen
- Sonova will seine Marktposition durch regionale Expansion, Multimarken- und Multikanal-Strategien sowie durch Optimierung der Betriebsabläufe stärken
- Mittelfristig strebt das Unternehmen ein jährliches Umsatzwachstum von 5–10% und eine Steigerung des Kern-EBIT um 7–12% an
- Das Unternehmen sieht weiterhin ein solides Wachstum und plant, die Ergebnisse für das Geschäftsjahr 2025/26 am 18. Mai 2026 zu veröffentlichen
Der nächste wichtige Termin, Quartalsmitteilung, bei Sonova Holding ist am 18.05.2026.
Der Kurs von Sonova Holding lag zum Zeitpunkt der Nachricht bei 193,88EUR und lag im Vergleich zum Vortag mit -0,08 % im
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15 Minuten nach Veröffentlichung des Artikels lag der Kurs bei 193,73EUR das entspricht einem Minus von -0,08 % seit der Veröffentlichung.
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