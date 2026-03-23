JPMORGAN stuft AIXTRON auf 'Overweight'
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NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für Aixtron von 31,00 auf 36,50 Euro angehoben und die Einstufung auf "Overweight" belassen. Analyst Craig McDowell ging am Freitagabend auf die Präsentation des Chipausrüsters auf der Optical Fiber Communiction (OFC) Konferenz ein. Insgesamt sieht er durch die Veranstaltung und die Kundenkommentare die Wachstumsaussichten für den Bereich Optoelectronics gestützt. Gerade deswegen hob er seine Umsatzschätzungen für 2026 bis 2028 und auch seine operativen Ergebnisprognosen an./rob/ag/gl
Veröffentlichung der Original-Studie: 20.03.2026 / 19:17 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 23.03.2026 / 00:15 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Veröffentlichung der Original-Studie: 20.03.2026 / 19:17 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 23.03.2026 / 00:15 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Die AIXTRON Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,36 % und einem Kurs von 32,21EUR auf Lang & Schwarz (23. März 2026, 07:19 Uhr) gehandelt.
Analysierendes Institut: JPMORGAN
Analyst: Craig A. McDowell
Analysiertes Unternehmen: AIXTRON
Aktieneinstufung neu: positiv
Kursziel neu: 36,50
Kursziel alt: 31,00
Währung: EUR
Zeitrahmen: N/A
Analyst: Craig A. McDowell
Analysiertes Unternehmen: AIXTRON
Aktieneinstufung neu: positiv
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Währung: EUR
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