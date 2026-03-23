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    FutureGen Industries kündigt große Investitionen am offenen Markt an.

    FutureGen setzt auf Zukunftstechnologien: Neue Beteiligungen an Palantir, Redwood AI und Rocket Lab sollen Wachstum, Innovation und spekulative Chancen bündeln.

    FutureGen Industries kündigt große Investitionen am offenen Markt an.
    Foto: adobe.stock.com
    • FutureGen Industries Corp. hat am offenen Markt Stammaktien von Palantir Technologies, Redwood AI und Rocket Lab erworben.
    • Die Gesamtkosten der Investitionen betrugen rund 95.127,60 CAD; Käufe erfolgten als offene Markttransaktionen und können je nach Marktlage verändert werden.
    • Die Investitionen wurden nach dem Fremdvergleichsgrundsatz getätigt; FutureGen gibt an, zu den beteiligten Emittenten keine wesentlichen Beziehungen zu unterhalten.
    • Kurzprofile der Ziele: Palantir – Datenanalyse‑ und KI‑Plattformen für Behörden und Unternehmen; Redwood AI – KI‑Software für Chemie/Pharma (Syntheseplanung, Moleküldesign); Rocket Lab – Raumfahrtunternehmen (Startdienste, Electron/HASTE, Entwicklung von Neutron, Satellitenkomponenten).
    • FutureGen ist ein kanadisches Risikokapital-, Investment‑ und Beratungsunternehmen, das in private und börsennotierte Wachstumsunternehmen investiert, um Innovation und Aktionärswachstum zu fördern.
    • Die Veröffentlichung ist eine Marketingmitteilung mit ausgewiesenen Interessenkonflikten, richtet sich an erfahrene/speculative Anleger und enthält umfassende Risiko‑ und Haftungshinweise (u. a. Totalverlustrisiko).

    Der nächste wichtige Termin, Quartalsmitteilung, bei FutureGen Industries ist am 28.05.2026.


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