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    Dividendentermine

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    Dividenden Termine (ex-dates) KW 13 / 2026

    Dividendentermine - Dividenden Termine (ex-dates) KW 13 / 2026
    Foto: Sundry Photography - stock.adobe.com

    Wir zeigen Ihnen die Dividendenzahler in der KW 13 2026. Die Liste der Dividendenaktien ist eine Auswahl von Aktien die im März 2026 ihren ex-Tag haben. Diesmal in der KW 13 / 2026.

    Unternehmen Dividendenrendite Ex-Tag
    Broadcom
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    Den Basisprospekt sowie die Endgültigen Bedingungen und die Basisinformationsblätter erhalten Sie bei Klick auf das Disclaimer Dokument. Beachten Sie auch die weiteren Hinweise zu dieser Werbung.

    +1,53 % 23.03.
    ENI
    +5,26 % 23.03.
    BB Biotech
    +4,25 % 23.03.
    Amphenol Registered (A)
    +0,84 % 23.03.
    ABB
    +2,03 % 23.03.
    STMicroelectronics
    +1,10 % 23.03.
    Gladstone Investment
    +15,79 % 23.03.
    Givaudan
    +1,66 % 23.03.
    Dynex Capital
    +12,89 % 23.03.
    LTC Properties
    +6,61 % 23.03.
    Gladstone Commercial
    +8,26 % 23.03.
    Bruker
    +0,30 % 23.03.
    Gladstone Capital Corp
    +9,17 % 23.03.
    Gladstone Land
    +4,31 % 23.03.
    Portland General Electric
    +4,49 % 23.03.
    Navigator Holdings
    +1,23 % 23.03.
    G-III Apparel Group
    - 23.03.
    Emerald Holding
    +0,61 % 23.03.
    Ferroglobe
    +1,15 % 23.03.
    NYLI CBRE Global Infrastructure Megatrends Term Fund of Beneficial Interest
    +11,58 % 23.03.
    Brookfield Business Exchangeable Registered (A)
    +1,10 % 23.03.
    Gladstone Commercial 6.625 % Cum Red Pfd (E)
    - 23.03.
    Gladstone Commercial 6 % Cum Red Pfd (G)
    - 23.03.
    Priority Income Fund 6.375 % Cum Red Pfd (L)
    - 23.03.
    Priority Income Fund 7 % Cum Red Perp Pfd (K)
    - 23.03.
    Priority Income Fund 7.00 % Cum Red Pfd (D)
    - 23.03.
    Cincinnati Financial
    +2,55 % 24.03.
    Best Buy
    +4,88 % 24.03.
    Invesco Mortgage Capital
    +17,82 % 24.03.
    NewtekOne
    +6,13 % 24.03.
    STMicroelectronics NV NY
    +1,26 % 24.03.
    TORTOISE ENERGY/COM NEW
    +8,33 % 24.03.
    ENI
    +6,68 % 24.03.
    Western Asset Diversified Income Fund Registered of Benef Interest
    +11,90 % 24.03.
    Jefferson Capital
    - 24.03.
    Franklin Trust/Sh USD
    +7,75 % 24.03.
    Heartland Express
    +0,69 % 24.03.
    Putnam Master I/Sh USD
    +8,18 % 24.03.
    PUTNAM MANAGED/SH
    +4,64 % 24.03.
    Western Asset Investment Grade Defined Opportunity Trust Inc
    +4,98 % 24.03.
    Putnam Prem Inc/Sh USD
    +9,52 % 24.03.
    Putnam Mun Oppt/Sh USD
    +4,21 % 24.03.
    New England Realty Associates LP Depositary Receipts
    +2,11 % 24.03.
    Altria Group
    +8,16 % 25.03.
    Seagate Technology Holdings
    +3,36 % 25.03.
    Nordea Bank Abp
    - 25.03.
    NXP Semiconductors
    +1,68 % 25.03.
    Stora Enso (R)
    +3,08 % 25.03.
    Swedbank Shs(A)
    +6,52 % 25.03.
    Orion (B)
    +3,99 % 25.03.
    FLSmidth & A/S
    +1,07 % 25.03.
    Skandinaviska Enskilda Banken (A)
    +1,92 % 25.03.
    Vaisala Oy Registered (A)
    +1,93 % 25.03.
    Hiab Registered (B)
    +4,58 % 25.03.
    Acme United
    +1,52 % 25.03.
    TietoEVRY
    +7,22 % 25.03.
    Heritage Commerce
    +5,68 % 25.03.
    Bank First
    +1,74 % 25.03.
    British American Tobacco
    +6,58 % 26.03.
    Sika
    +1,24 % 26.03.
    OC Oerlikon Inc. Pfaeffikon
    +4,84 % 26.03.
    Neste
    +5,77 % 26.03.
    Nokian Renkaat
    +6,51 % 26.03.
    Aviva
    - 26.03.
    Svenska Handelsbanken Registered (A)
    +5,31 % 26.03.
    Mondi
    +4,27 % 26.03.
    Curtiss-Wright
    +0,28 % 26.03.
    Moneysupermarket.com Group
    +5,30 % 26.03.
    Primary Health Properties R.E.I.T
    +7,06 % 26.03.
    Ratos (B)
    +7,36 % 26.03.
    Smith & Nephew
    +2,73 % 26.03.
    Getty Realty (Holding Company)
    +6,34 % 26.03.
    Armada Hoffler Properties
    +7,50 % 26.03.
    Vail Resorts
    +4,13 % 26.03.
    Invitation Homes
    +3,30 % 26.03.
    Segro (REIT)
    +3,17 % 26.03.
    Crest Nicholson Holdings
    +6,09 % 26.03.
    Build-A-Bear Workshop
    +6,18 % 26.03.
    International Personal Finance
    +8,66 % 26.03.
    Valmet
    +5,00 % 26.03.
    Schindler Holding Ltd. Bearer Participation Cert
    +0,42 % 26.03.
    Hammerson R.E.I.T.
    +5,40 % 26.03.
    St. James's Place
    +2,66 % 26.03.
    Wynnstay Group
    +4,90 % 26.03.
    IPD Group
    +2,00 % 26.03.
    Volution Group
    +2,04 % 26.03.
    MTI Wireless Edge
    +4,76 % 26.03.
    BLAK WORL/PAR VTG FPD 0.05
    +6,35 % 26.03.
    Chelverton UK Dividend Trust GBP
    +8,32 % 26.03.
    Skue Sparebank Primary Capital Certificates
    +7,26 % 26.03.
    Schroder Japan Trust GBP
    +2,35 % 26.03.
    Sparebank 1 Ostfold Akershus Cert.
    +6,85 % 26.03.
    Novo Nordisk
    +2,74 % 27.03.
    Carl Zeiss Meditec
    +0,95 % 27.03.
    Sartorius Vz.
    +0,20 % 27.03.
    Prospect Capital
    +12,62 % 27.03.
    Danske Bank
    +10,24 % 27.03.
    Keurig Dr Pepper
    +2,66 % 27.03.
    Humana
    +1,12 % 27.03.
    Sartorius St.
    +0,27 % 27.03.
    Swisscom
    +3,99 % 27.03.
    Outokumpu
    +6,11 % 27.03.
    Terreno Realty
    +2,97 % 27.03.
    Flowserve
    +1,66 % 27.03.
    Swiss Prime Site
    +1,92 % 27.03.
    Essity Registered (B)
    +3,19 % 27.03.
    Korn Ferry
    +1,80 % 27.03.
    Valmont Industries
    +0,89 % 27.03.
    Palmer Square Capital BDC Inc
    - 27.03.
    Interface
    +0,21 % 27.03.
    Konecranes
    +1,36 % 27.03.
    Alerus Financial
    +3,88 % 27.03.
    One Liberty Properties
    +7,08 % 27.03.
    National Research Corporation
    +2,03 % 27.03.
    CTS
    +0,32 % 27.03.
    Kesko (B)
    +5,81 % 27.03.
    Equity Lifestyle Properties
    +2,86 % 27.03.
    Gjensidige Forsikring
    +5,28 % 27.03.
    United Maritime Corporation
    +12,19 % 27.03.
    SpareBank 1 SMN Primary Capital Cert.
    +8,16 % 27.03.
    SpareBank 1 Ostlandet Registered Equity Capital Cert
    +5,97 % 27.03.
    ICF International
    +0,39 % 27.03.
    Romerike Sparebank
    +7,85 % 27.03.
    SpareBank 1 Nord-Norge Primary Capital Cert.
    +6,78 % 27.03.
    Sparebanken Oest ASA Equity Capital Cert
    +9,41 % 27.03.

    Die Dividendenrenditen in der KW 13 / 2026 reichen von +0,20 % bei Sartorius Vz. bis +17,82 % bei der Invesco Mortgage Capital Aktie.

    Bei Dividenden-Aktien haben Anleger die Möglichkeit, zwischen verschiedenen Ansätzen zu wählen: Sie können sich für hohe Ausschüttungen entscheiden, auch wenn die Kursentwicklungen manchmal moderater sind, oder sie setzen auf Aktien mit stark steigenden Kursen und etwas niedrigeren Dividenden. Es ist erfreulich, dass es auch Aktien gibt, die sowohl eine dynamische Kursentwicklung als auch attraktive Dividenden bieten.

    Hinweis zu Dividenden in der KW 13 / 2026

    Die obenstehende Liste zeigt eine Auswahl von Aktien, die in der KW 13 / 2026 ihren Dividenden Ex-Tag haben. Es gibt weitere Aktien, die in diesem Monat Dividenden ausschütten, sowie einige, deren Ex-Tag im März 2026 ist, aber die Zahlung erst in einem folgenden Monat erfolgt. Einige dieser Unternehmen zahlen ihre jährliche Dividende im März, während andere vierteljährliche oder monatliche Ausschüttungen bieten.



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    Markt Bote ist ein Autor von wallstreetONLINE und liefert automatisierte, dynamische Inhalte zu aktuellen Marktbewegungen. Im Fokus stehen Tops und Flops, Branchentrends und Impulse aus der Community. Ob Tech-Aktien, Rohstoffe oder Krypto – die Beiträge sind kurz, prägnant und regen zur Diskussion an, sodass Leser schnell einen Überblick gewinnen und eigene Marktideen entwickeln können.
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