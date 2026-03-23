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    ROUNDUP/Berichte

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    Flugzeug kollidiert in New York mit Fahrzeug

    Für Sie zusammengefasst
    • Kollision zwischen Air Canada-Flieger und Feuerwehr
    • Mindestens vier Verletzte, Bug stark beschädigt
    • Flugbetrieb in LaGuardia unterbrochen, Inlandsverkehr
    ROUNDUP/Berichte - Flugzeug kollidiert in New York mit Fahrzeug
    Foto: Arne Dedert - DPA

    NEW YORK (dpa-AFX) - Auf dem Flughafen LaGuardia in New York ist laut Medienberichten ein Flugzeug der Air Canada mit einem Fahrzeug zusammengestoßen. Der Vorfall habe sich am späten Sonntagabend (Ortszeit) auf dem Rollfeld ereignet, berichtete der Sender NBC News unter Berufung auf die New Yorker Polizei und die Feuerwehr.

    Es seien mindestens vier Menschen verletzt worden. Auf Bildern ist die am Bug stark beschädigte Maschine zu sehen. Bei dem in die Kollision verwickelten Fahrzeug soll es sich um einen Feuerwehrwagen handeln. Der Flugbetrieb auf dem Flughafen sei unterbrochen worden, meldete der Sender CNN. Der Flughafen LaGuardia wird vor allem für Verbindungen innerhalb der USA genutzt./jv/DP/nas

     

    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Air Canada Aktie

    Die Air Canada Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,80 % und einem Kurs von 17,34 auf Toronto (20. März 2026, 21:26 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Air Canada Aktie um +2,57 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -16,08 %.

    Die Marktkapitalisierung von Air Canada bezifferte sich zuletzt auf 3,20 Mrd..






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