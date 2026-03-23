q.beyond: Umsatzziel 2028 auf 250 Mio. € – Fokus auf Branchen, KI & International
q.beyond setzt auf profitables Wachstum: Mit Branchenfokus, KI-Offensive und internationaler Expansion will das Unternehmen bis 2028 Umsatz und Marge deutlich steigern.
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- q.beyond strebt bis 2028 einen Umsatz von rund 250 Mio. € bei einer EBITDA-Marge von etwa 10 % an.
- Kernstrategie: Kombination aus vertiefter Branchenkompetenz und IT-Expertise zur Steigerung von Mehrwert, Serviceführerschaft und Marge.
- Branchenfokus: Ausbau der Marktführerschaft in Logistik und Handel; Eintritt in wachstumsstarke Sektoren wie Gesundheitswesen und Energie.
- KI-Strategie: Aufbau von KI-Consulting (2025), Entwicklung und Betrieb branchenspezifischer KI-Agenten/Managed Services; Ziel: rund 10 % Umsatzanteil durch KI bis 2028.
- Internationale Expansion: Ausbau von Nearshoring-Hubs in Spanien (Cloud-Fokus) und Lettland (Security-Fokus); internationales Umsatzwachstum auf rund 10 % bis 2028 geplant.
- Finanzlage und Kurzfristprognose: Für 2026 Umsatzprognose 182–190 Mio. € und EBITDA 10–16 Mio. €; schuldenfrei mit Nettoliquidität von 42,0 Mio. € Ende 2025; Aktienrückkäufe und Dividenden als langfristige Optionen.
Der nächste wichtige Termin, Veröffentlichung des Geschäftsberichts 2025, bei q.beyond ist am 30.03.2026.
Der Kurs von q.beyond lag zum Zeitpunkt der Nachricht bei 3,5150EUR und lag im Vergleich zum Vortag mit -0,21 % im
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16 Minuten nach Veröffentlichung des Artikels lag der Kurs bei 3,5125EUR das entspricht einem Minus von -0,07 % seit der Veröffentlichung.
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