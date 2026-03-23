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    Salzgitter-Konzern: Vorsteuerergebnis fast auf Break-even

    Trotz schwacher Nachfrage und hoher Kosten gelang Salzgitter 2025 fast die Rückkehr in die Gewinnzone – gestützt von Technologiegeschäft, Aurubis-Beteiligung und Sparprogramm.

    Salzgitter-Konzern: Vorsteuerergebnis fast auf Break-even
    Foto: Julian Stratenschulte - dpa
    • Der Salzgitter-Konzern erzielte 2025 ein nahezu ausgeglichenes Vorsteuerergebnis, mit einem Ergebnis vor Steuern von -28 Mio. € (2024: -296 Mio. €)
    • Das Geschäftsjahr 2025 war geprägt von schwacher Nachfrage, hohen Energiepreisen und internationalem Wettbewerb, was die Umsätze und Margen belastete
    • Das Ergebnisbeiträge des Geschäftsbereichs Technologie und die Beteiligung an Aurubis AG trugen positiv zum Ergebnis bei, während die Stahlpreise unter dem Vorjahresniveau lagen
    • Das EBITDA des Konzerns sank auf 376 Mio. € (2024: 445 Mio. €), der Umsatz verringerte sich auf 9,0 Mrd. € (2024: 10,0 Mrd. €)
    • Für 2026 prognostiziert der Konzern ein EBITDA zwischen 500 Mio. € und 600 Mio. €, sowie ein EBT zwischen 75 Mio. € und 175 Mio. €, mit einer Dividende von 0,20 € je Aktie vorgeschlagen
    • Das Ergebnisverbesserungsprogramm P28 führte zu Kosteneinsparungen von 129 Mio. €, der operative Cashflow stieg auf über 500 Mio. €, und die Nettofinanzschulden erhöhten sich auf -954 Mio. € aufgrund hoher Investitionen.

    Der nächste wichtige Termin, Analystenveranstaltung, bei Salzgitter ist am 23.03.2026.

    Der Kurs von Salzgitter lag zum Zeitpunkt der Nachricht bei 33,80EUR und lag im Vergleich zum Vortag mit -3,48 % im Minus.
    Der Index MDAX stand zu diesem Zeitpunkt bei 27.333,64PKT (-1,32 %).


    Salzgitter

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    ISIN:DE0006202005WKN:620200





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