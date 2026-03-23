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    Evotec & BARDA: Neue Partnerschaft für Ebola-Antikörperproduktion

    Mit vereinten Kräften gegen tödliche Viren: Evotec Biologics und BARDA treiben neue, skalierbare Antikörpertherapien voran, um bei Ebola-Ausbrüchen schneller reagieren zu können.

    Evotec & BARDA: Neue Partnerschaft für Ebola-Antikörperproduktion
    Foto: pressfoto - freepik
    • Evotec Biologics und BARDA haben eine Vereinbarung zur verbesserten Herstellung von Antikörpern gegen Ebola und verwandte Viren geschlossen.
    • Die Produktion basiert auf der fortschrittlichen Bioproduktionsplattform von Just – Evotec Biologics, die höhere Ausbeuten, Skalierbarkeit und Kosteneffizienz ermöglicht.
    • Ziel ist die Entwicklung robuster Herstellungsprozesse, um die Reaktionsfähigkeit der US-Regierung bei Ausbrüchen hämorrhagischer Fieber zu stärken.
    • Die Förderung durch BARDA hat einen Gesamtwert von bis zu 10 Mio. USD und umfasst die Entwicklung eines monoklonalen Antikörper-Cocktails gegen Filovirus-Erkrankungen.
    • Es gibt derzeit zwei FDA-zugelassene Therapeutika gegen Ebola, jedoch keine zugelassenen Behandlungen für SUDV-Infektionen.
    • Das Projekt wird durch Bundesmittel des US-Gesundheitsministeriums finanziert und zielt auf eine schnelle, skalierbare und kosteneffiziente Produktion von Therapeutika für Notfälle ab.

    Der nächste wichtige Termin, Veröffentlichung Jahresfinanzbericht, bei Evotec ist am 08.04.2026.

    Der Kurs von Evotec lag zum Zeitpunkt der Nachricht bei 4,2210EUR und lag im Vergleich zum Vortag mit -0,50 % im Minus.
    16 Minuten nach Veröffentlichung des Artikels lag der Kurs bei 4,2160EUR das entspricht einem Minus von -0,12 % seit der Veröffentlichung.
    Der Index SDAX stand zu diesem Zeitpunkt bei 16.173,28PKT (-1,64 %).


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