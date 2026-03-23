Delivery Hero verkauft foodpanda in Taiwan an Grab – Große Übernahme!
Delivery Hero stellt sein Taiwan-Geschäft neu auf: Der Konzern trennt sich von foodpanda Taiwan und übergibt das operative Geschäft an Grab im Rahmen eines Millionendeals.
Foto: Paul Zinken - dpa-Zentralbild/dpa
- Delivery Hero verkauft das foodpanda‑Geschäft in Taiwan (einzige operative Tochter Foodpanda Taiwan Co., Ltd.) an Grab Holdings Limited.
- Kaufpreis: 600 Mio. USD auf Cash‑ und Debt‑Free‑Basis, zahlbar in bar gegen Übertragung, vorbehaltlich bestimmter Anpassungen.
- Vollzug erwartet in der zweiten Jahreshälfte 2026, abhängig von marktüblichen aufschiebenden Bedingungen und dem Erhalt erforderlicher behördlicher Genehmigungen (einschließlich fusionskontrollrechtlicher Freigabe).
- Die Parteien haben Absicherungen vereinbart, darunter eine Break‑Fee‑Vereinbarung, und arbeiten eng am Vollzug der Transaktion zusammen.
- Delivery Hero plant, die Nettoerlöse zur Schuldentilgung, zur Verbesserung der Kapitalstruktur und für allgemeine Unternehmenszwecke zu verwenden.
- Kennzahlen: foodpanda Taiwan erzielte 2025 ein GMV von 1,5 Mrd. EUR und ein positives bereinigtes EBITDA (vor Konzernkostenallokation).
Der nächste wichtige Termin, Geschäftsbericht 2025, bei Delivery Hero ist am 26.03.2026.
Der Index MDAX stand zu diesem Zeitpunkt bei 27.291,09PKT (-1,47 %).
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