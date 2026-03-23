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    Delivery Hero verkauft Taiwan-Geschäft für 600 Mio. USD an Grab

    Delivery Hero ordnet sein Portfolio neu: Der Konzern trennt sich vom Taiwan-Geschäft und setzt mit einem Milliarden-Deal auf Schuldenabbau und digitale Zukunftsstrategie.

    Delivery Hero verkauft Taiwan-Geschäft für 600 Mio. USD an Grab
    Foto: Paul Zinken - dpa-Zentralbild/dpa
    • Delivery Hero verkauft sein Essensliefergeschäft in Taiwan für 600 Mio. USD an Grab Holding Limited
    • Der Verkauf ist die erste Meilenstein-Transaktion im Rahmen der strategischen Prüfung von Delivery Hero
    • Der Erlös aus dem Verkauf soll zur Schuldentilgung und für allgemeine Unternehmenszwecke verwendet werden, um die Kapitalstruktur zu stärken
    • Der Abschluss der Transaktion wird für die zweite Jahreshälfte 2026 erwartet, vorbehaltlich behördlicher Genehmigungen
    • Das taiwanesische Geschäft erwirtschaftete 2025 einen Bruttowarenwert von 1,5 Mrd. EUR und ein positives bereinigtes EBITDA
    • Die Transaktion ermöglicht es Delivery Hero, einen beträchtlichen Fundamentalwert für seine Aktionäre zu realisieren und den Fokus auf die Transformation zu einer „Everyday App“ zu legen

    Der nächste wichtige Termin, Geschäftsbericht 2025, bei Delivery Hero ist am 26.03.2026.

    Der Index MDAX stand zu diesem Zeitpunkt bei 27.288,93PKT (-1,48 %).


    Delivery Hero

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    ISIN:DE000A2E4K43WKN:A2E4K4





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