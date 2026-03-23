Salzgitter reduziert Verlust - Dividende unverändert
- Verluste stark reduziert auf minus 69,8 Mio Euro
- Unveränderte Dividende 0,20 Euro je Aktie für 2024
- Aktien fallen morgens auf Tradegate um neun Prozent
SALZGITTER (dpa-AFX) - Der Stahlkonzern Salzgitter hat seine Verluste im vergangenen Jahr trotz eines schwachen Stahl-Umfeldes deutlich reduziert. 2025 standen unter dem Strich minus 69,8 Millionen Euro, nach einem Fehlbetrag von 347,9 Millionen Euro im Jahr zuvor. 2024 war das Ergebnis noch von hohen Wertberichtigungen, Rückstellungen und Restrukturierungskosten geprägt gewesen.
Aktionäre sollen eine unveränderte Dividende von 0,20 Euro je Aktie erhalten. Das Unternehmen, das seit heute im MDax der mittelgroßen Werte notiert ist, hatte bereits im Februar vorläufige Zahlen sowie einen Ausblick für das laufende Jahr vorgelegt.
Salzgitter-Aktien sind am Morgen in der allgemein schlechten Marktstimmung auf der Handelsplattform Tradegate um neun Prozent eingebrochen gegenüber dem Xetra-Schlusskurs von Freitag./nas/stk
Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Salzgitter Aktie
Die Salzgitter Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -4,92 % und einem Kurs von 33,62 auf Tradegate (23. März 2026, 07:59 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Salzgitter Aktie um -18,91 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -39,81 %.
Die Marktkapitalisierung von Salzgitter bezifferte sich zuletzt auf 2,00 Mrd..
Salzgitter zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 0,2000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 0,6600 %.
Die letzten 6 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 39,00EUR. Von den letzten 6 Analysten der Salzgitter Aktie empfehlen 2 die Aktie zu halten. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 29,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 60,00EUR was eine Bandbreite von -13,07 %/+79,86 % bedeutet.
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Tja der liebe Putin hat ja uns aber ab Sommer 2021 (d.h. über ein halbes Jahr vor der Invasion in der Ukraine) den Gashahn langsam abgedreht und die Speicher der Gazprom leerlaufen lassen, da er keine neuen Verträge genehmigt hat. Auch wäre er verpflichtet gewesen nach Zerstörung der Nordstreampipelines Gas über Polen oder die Ukraine zu liefern, die über ausreichend Kapazität gehabt hätten. Er hat dann nur noch LNG teuer geliefert.....
und wenn man es wieder realistisch betrachtet, ist 30% aurubis bei 154,50 € 37,45 € wert. sg notiert aber bereits nur noch 36,00 € wert. also selbst wenn sg komplett die produktion einstellen müsste, ist der anteil an aurubis immer noch 37,45 € wert. wie bescheuert ist der markt.
wenn du nur aufs geld schaust, dann solltest du zum lieben putin ziehen. wenn er geld für öl und gas mebkommt oder man die ukraine nicht unterstützt, dann überrennt er die ukraine und was dann. sammelt er sich dann für weitere länder. bloss weil man aus kostengründen billiges gas und öl von putin haben wollte.