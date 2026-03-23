2025er-Hoch im Blick

Aus statistischer Sicht könnte hier nun eine Gegenbewegung nach oben einsetzen. Deshalb kann es sinnvoll sein, bestehende Short-Positionen schrittweise zu reduzieren. Stattdessen könnten Anleger bald wieder verstärkt nach Einstiegsmöglichkeiten auf der Käuferseite suchen.

Zwischen Anfang Januar und Ende Februar bildete der Dow Jones eine sogenannte Schulter-Kopf-Schulter-Formation (kurz SKS), ein bekanntes Muster für eine mögliche Trendwende nach unten. Der tatsächliche Auslöser für den Kursrückgang kam dann mit der Eskalation des Konflikts mit dem Iran. Zunächst fiel der Index bis in den Bereich seines 200-Tage-Durchschnitts. In den letzten Stunden ging es sogar weiter nach unten – bis knapp an das frühere Rekordhoch aus dem Jahr 2025 bei 45.065 Punkten. Genau dieser Bereich gilt als wichtiges Kursziel aus der zuvor gebildeten Formation.

Ein erstes positives Signal wäre gegeben, wenn der Dow Jones auf Tagesbasis über 46.033 Punkte steigt. In diesem Fall könnte der Index erneut die Widerstandszone zwischen 46.755 und 47.131 Punkten ansteuern – ein Bereich, der für neue Kaufpositionen interessant sein könnte. Allerdings dürfte ein stärkerer Anstieg spätestens am aktuellen Abwärtstrend enden, der sich nach dem letzten Rekordhoch gebildet hat.

Sollte sich die Lage im Nahen Osten hingegen weiter zuspitzen und der Dow Jones auf Wochenbasis deutlich unter 45.065 Punkte fallen, könnte es weiter bergab gehen. Die nächste größere Unterstützungszone liegt dann erst bei etwa 41.414 Punkten.

Trading-Strategie:

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LONG

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Buy-Limit-Order prüfen : 45.000 Punkte

Kursziele : 46.330/47.131 Punkte

Renditechance via DU0BY4 : 90 Prozent

Anlagehorizont : 2 - 3 Wochen

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Anmerkungen: Stopps und Gewinnziele im Insight sind als Orientierungspunkte zu verstehen und hängen maßgeblich vom eigenen Risiko- und Geldmanagement sowie der jeweiligen Entwicklung im Tageshandel ab.

Gewinne eigenständig mitnehmen.

Dow Jones Index (Tageschart in Punkten) Tendenz:

Strategie für steigende Kurse WKN: DU0BY4 Typ: Open End Turbo Long akt. Kurs: 12,63 - 12,64 Euro Emittent: DZ Bank Basispreis: 44.369,56 Punkte Basiswert: Dow Jones Index KO-Schwelle: 44.369,56 Punkte akt. Kurs Basiswert: 45.790,00 Punkte Laufzeit: Open End Kursziel: 47.131 Punkte Hebel: 31,44 Kurschance: + 90 Prozent http://www.boerse-frankfurt.de

Strategie für fallende Kurse WKN: DU9GRV Typ: Open End Turbo Short akt. Kurs: 12,70 - 12,71 Euro Emittent: DZ Bank Basispreis: 47.249,58 Punkte Basiswert: Dow Jones Index KO-Schwelle: 47.249,58 Punkte akt. Kurs Basiswert: 45.790,00 Punkte Laufzeit: Open End Kursziel: Hebel: 31,24 Kurschance: http://www.boerse-frankfurt.de

Interessenkonflikt

Hinweis auf bestehende Interessenkonflikte nach § 34b Abs. 1 Nr. 2 WpHG:

Wir weisen Sie darauf hin, dass die FSG Financial Services Group oder ein verbundenes Unternehmen aktuell oder in den letzten zwölf Monaten eine entgeltliche Werbungskooperation zur DZ Bank Aktiengesellschaft eingegangen ist.

Der Autor erklärt, dass er bzw. sein Arbeitgeber oder eine mit ihm oder seinem Arbeitgeber verbundene Person im Besitz von Finanzinstrumenten ist, auf die sich die Analyse bezieht, bzw. in den letzten 12 Monaten an der Emission des analysierten Finanzinstruments beteiligt war. Hierdurch besteht die Möglichkeit eines Interessenskonfliktes.



Der Autor versichert weiterhin, dass Analysen unter Beachtung journalistischer Sorgfaltspflichten, insbesondere der Pflicht zur wahrheitsgemäßen Berichterstattung sowie der erforderlichen Sachkenntnis, Sorgfalt und Gewissenhaftigkeit abgefasst werden.

Haftungsausschluss

Der Herausgeber übernimmt keine Gewähr für die Aktualität, Korrektheit, Vollständigkeit oder Qualität der bereitgestellten Informationen. Haftungsansprüche gegen den Herausgeber, welche sich auf Schäden materieller oder ideeller Art beziehen, die durch die Nutzung oder Nichtnutzung der dargebotenen Informationen bzw. durch die Nutzung fehlerhafter und unvollständiger Informationen verursacht wurden, sind grundsätzlich ausgeschlossen. Alle enthaltenen Meinungen und Informationen sollen nicht als Aufforderung verstanden werden, ein Geschäft oder eine Transaktion einzugehen. Auch stellen die vorgestellten Strategien keinesfalls einen Aufruf zur Nachbildung, auch nicht stillschweigend, dar. Vor jedem Geschäft bzw. vor jeder Transaktion sollte geprüft werden, ob sie im Hinblick auf die persönlichen und wirtschaftlichen Verhältnisse geeignet ist. Wir weisen ausdrücklich noch einmal darauf hin, dass der Handel mit Optionsscheinen oder Zertifikaten mit grundsätzlichen Risiken verbunden ist und der Totalverlust des eingesetzten Kapitals nicht ausgeschlossen werden kann. Alle Angebote sind freibleibend und unverbindlich. Der Nachdruck, die Verwendung der Texte, die Veröffentlichung / Vervielfältigung ist nur mit ausdrücklicher Genehmigung der FSG Financial Services Group GbR gestattet.