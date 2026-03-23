Aktie unterm EMA 50

In der Folge fiel der Kurs zunächst bis in den Bereich des sogenannten 50-Wochen-Durchschnitts – ein wichtiger Orientierungswert für viele Anleger. In den letzten Tagen ging es dann noch weiter abwärts: Der Kurs rutschte unter 373,00 US-Dollar und damit unter eine wichtige technische Marke, die als „Nackenlinie“ einer sogenannten Schulter-Kopf-Schulter-Formation (SKS) gilt. Dieses Chartmuster wird oft als Hinweis auf weiter fallende Kurse gewertet.

Noch Ende 2025 hatte die Tesla-Aktie bei 498,83 US-Dollar ein Rekordhoch erreicht – knapp über dem vorherigen Höchststand aus Dezember 2024. Seit Beginn dieses Jahres zeigt sich jedoch eine klare Schwächephase. Bereits Ende Januar wurde ein wichtiger mittelfristiger Aufwärtstrend nach unten durchbrochen.

Kurzfristig besteht daher das Risiko, dass die Aktie weiter auf etwa 349,35 US-Dollar zurückfällt. Sollte auch diese Marke unterschritten werden, könnten weitere Rückgänge bis auf 317,33 und schließlich 292,23 US-Dollar folgen. Für Anleger, die auf fallende Kurse setzen, kann sich daraus eine interessante Chance ergeben.

Auf der anderen Seite braucht die Aktie eine schnelle Erholung, um das negative Bild zu entschärfen. Dafür müsste der Kurs möglichst bald wieder über 420,00 US-Dollar steigen. Gelingt das, wären erneute Kursanstiege auf 455,57 und sogar bis in den Bereich um 467,09 US-Dollar denkbar.

Trading-Strategie:

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SHORT

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Stop-Sell-Order : 360,00 US-Dollar

Kursziele : 349,35/292,23 Punkte

Renditechance via DU8BT5 : 140 Prozent

Anlagehorizont : 2 - 3 Wochen

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Anmerkungen: Stopps und Gewinnziele im Insight sind als Orientierungspunkte zu verstehen und hängen maßgeblich vom eigenen Risiko- und Geldmanagement sowie der jeweiligen Entwicklung im Tageshandel ab.

Gewinne eigenständig mitnehmen.

Tesla Inc. (Wochenchart in US-Dollar) Tendenz:

Strategie für steigende Kurse WKN: DU1LU2 Typ: Open End Turbo Long akt. Kurs: 4,78 - 4,81 Euro Emittent: DZ Bank Basispreis: 314,0372 US-Dollar Basiswert: Tesla Inc. KO-Schwelle: 314,0372 US-Dollar akt. Kurs Basiswert: 367,96 US-Dollar Laufzeit: Open End Kursziel: Hebel: 6,65 Kurschance: http://www.boerse-frankfurt.de

Strategie für fallende Kurse WKN: DU8BT5 Typ: Open End Turbo Short akt. Kurs: 4,55 - 4,58 Euro Emittent: DZ Bank Basispreis: 420,9038 US-Dollar Basiswert: Tesla Inc. KO-Schwelle: 420,9038 US-Dollar akt. Kurs Basiswert: 367,96 US-Dollar Laufzeit: Open End Kursziel: 292,23 US-Dollar Hebel: 6,97 Kurschance: + 140 Prozent http://www.boerse-frankfurt.de

Interessenkonflikt

Hinweis auf bestehende Interessenkonflikte nach § 34b Abs. 1 Nr. 2 WpHG:

Wir weisen Sie darauf hin, dass die FSG Financial Services Group oder ein verbundenes Unternehmen aktuell oder in den letzten zwölf Monaten eine entgeltliche Werbungskooperation zur DZ Bank Aktiengesellschaft eingegangen ist.

Der Autor erklärt, dass er bzw. sein Arbeitgeber oder eine mit ihm oder seinem Arbeitgeber verbundene Person im Besitz von Finanzinstrumenten ist, auf die sich die Analyse bezieht, bzw. in den letzten 12 Monaten an der Emission des analysierten Finanzinstruments beteiligt war. Hierdurch besteht die Möglichkeit eines Interessenskonfliktes.



Der Autor versichert weiterhin, dass Analysen unter Beachtung journalistischer Sorgfaltspflichten, insbesondere der Pflicht zur wahrheitsgemäßen Berichterstattung sowie der erforderlichen Sachkenntnis, Sorgfalt und Gewissenhaftigkeit abgefasst werden.

Haftungsausschluss

Der Herausgeber übernimmt keine Gewähr für die Aktualität, Korrektheit, Vollständigkeit oder Qualität der bereitgestellten Informationen. Haftungsansprüche gegen den Herausgeber, welche sich auf Schäden materieller oder ideeller Art beziehen, die durch die Nutzung oder Nichtnutzung der dargebotenen Informationen bzw. durch die Nutzung fehlerhafter und unvollständiger Informationen verursacht wurden, sind grundsätzlich ausgeschlossen. Alle enthaltenen Meinungen und Informationen sollen nicht als Aufforderung verstanden werden, ein Geschäft oder eine Transaktion einzugehen. Auch stellen die vorgestellten Strategien keinesfalls einen Aufruf zur Nachbildung, auch nicht stillschweigend, dar. Vor jedem Geschäft bzw. vor jeder Transaktion sollte geprüft werden, ob sie im Hinblick auf die persönlichen und wirtschaftlichen Verhältnisse geeignet ist. Wir weisen ausdrücklich noch einmal darauf hin, dass der Handel mit Optionsscheinen oder Zertifikaten mit grundsätzlichen Risiken verbunden ist und der Totalverlust des eingesetzten Kapitals nicht ausgeschlossen werden kann. Alle Angebote sind freibleibend und unverbindlich. Der Nachdruck, die Verwendung der Texte, die Veröffentlichung / Vervielfältigung ist nur mit ausdrücklicher Genehmigung der FSG Financial Services Group GbR gestattet.