DAX vorbörslich leichter erwartet

Diese Unsicherheit spiegelt sich auch am deutschen Aktienmarkt wider. Der DAX zeigt sich im vorbörslichen Handel erneut schwächer und liegt aktuell bei rund 22.000 Punkten. Seit Anfang März ist ein Abwärtstrend zu beobachten, der sich fortsetzen könnte. Experten halten weitere Rückgänge bis auf 21.296 Punkte für möglich, da dort noch eine offene Kurslücke vom 22. April besteht, die geschlossen werden könnte.

Auch der Iran hat bereits reagiert und warnt vor Konsequenzen. Sollte es zu einem Angriff auf seine Kraftwerke kommen, kündigt das Land Gegenmaßnahmen in der gesamten Golfregion an. Dabei könnten ebenfalls Energieinfrastruktur und Entsalzungsanlagen ins Visier geraten. Die mögliche Blockade der Straße von Hormus ist derzeit das zentrale Thema an den Märkten und überlagert viele andere wirtschaftliche Entwicklungen. Entsprechend wichtig ist es, die Nachrichtenlage genau zu verfolgen.

Gleichzeitig bleibt die Lage sehr dynamisch: Jede neue Entwicklung im Konflikt kann die Stimmung an den Märkten schnell wieder drehen. Nach oben hin stößt der DAX derzeit bei 23.000 Punkten auf Widerstand. Weitere Hürden liegen bei 23.480 Punkten sowie im Bereich des 200-Tage-Durchschnitts bei 23.835 Punkten.

Aktuelle Lage

DAX bei 22.369 Punkten

VDAX zeigt weiter erhöhte Nervosität

Fear& Greed Index bei 15 auf "Extreme Fear"

Tagesanalyse:

RSI: um 27 - Sell MACD: -457 - Sell MOM: Das Momentum auf Tagesbasis ist weiter im bärische Lager Anlaufmarken nach oben bei 22.764 / 23.000 / 23.180 und 23.351 Punkte Punkten, nach unten bei 22.000 / 21.890 / 21.722 und 21.513 Punkten. Gaps bei 21.296 / 18.198 / 17.817 / 16.957 und 16.262 Punkten. Big Picture Langfristige Trendverläufe noch intakt - Risiko einer weltweiten Rezession steigt weiter VDAX-New Angstlevel sprunghaft gestiegen VDAX-New der Deutschen Börse (20. März 2026): Bei 31,28% (steigend) (Vortag: 26,31%). Über 17% kaum stärkere Abwärtsbewegung. Zonen: Tiefe Werte unter 17%, Norm 17 bis 27%, Angst und Panik über 27%. (Der VDAX-New zeigt die Volatilität im DAX an. Dreht der VDAX-New von sehr hohen Werten nach unten ab, ist mit steigenden Kursen zu rechnen. Dreht der VDAX-New von sehr tiefen Werten wieder nach oben über 17% ab, ist verstärkt mit fallenden Kursen zu rechnen. Der VDAX-New ist dabei als Indikator für fallende Kurse besser geeignet. Um 12-13% Verlaufshoch wahrscheinlich.) Handelsidee: 1. Sell-Limit-Order bei 24.000 ausgeführt, Stopp bei 24.500 Punkten. Kursziele bei 23.000/22.764/22.607/22.320 Punkten - aktiv! - Stopps nachziehen! 2. Stop-Sell-Order unter 23.000 Punkten platzieren, Stopp bei 23.300 Punkten. Kursziele bei 22.764/22.607/22.320 Punkten - aktiv! - Stopps nachziehen! Anmerkungen: Stopps und Gewinnziele im Insight sind als Orientierungspunkte zu verstehen und hängen maßgeblich vom eigenen Risiko- und Geldmanagement sowie der jeweiligen Entwicklung im Tageshandel ab. Gewinne eigenständig mitnehmen. Maßgeblich für das Erreichen des Kursziels ist das genannte Kursziel im Underlying.

DAX Performance Index (Tageschart in Punkten) Tendenz:

Strategie für steigende Kurse WKN: DY7MML Typ: Open End Turbo Long akt. Kurs: 8,51 - 8,54 Euro Emittent: DZ Bank Basispreis: 21.409,48 Punkte Basiswert: DAX-Performance-Index KO-Schwelle: 21.409,48 Punkte akt. Kurs Basiswert: 22.369,47 Punkte Laufzeit: Open End Kursziel: Hebel: 26,07 Kurschance: http://www.boerse-frankfurt.de

Strategie für fallende Kurse WKN: DU9J8D Typ: Open End Turbo Short akt. Kurs: 9,90 - 9,93 Euro Emittent: DZ Bank Basispreis: 23.180,00 Punkte Basiswert: DAX-Performance-Index KO-Schwelle: 23.180,00 Punkte akt. Kurs Basiswert: 22.369,47 Punkte Laufzeit: Open End Kursziel: 22.320 Punkte Hebel: 22,35 Kurschance: http://www.boerse-frankfurt.de

Interessenkonflikt

Hinweis auf bestehende Interessenkonflikte nach § 34b Abs. 1 Nr. 2 WpHG:

Wir weisen Sie darauf hin, dass die FSG Financial Services Group oder ein verbundenes Unternehmen aktuell oder in den letzten zwölf Monaten eine entgeltliche Werbungskooperation zur DZ Bank Aktiengesellschaft eingegangen ist.

Der Autor erklärt, dass er bzw. sein Arbeitgeber oder eine mit ihm oder seinem Arbeitgeber verbundene Person im Besitz von Finanzinstrumenten ist, auf die sich die Analyse bezieht, bzw. in den letzten 12 Monaten an der Emission des analysierten Finanzinstruments beteiligt war. Hierdurch besteht die Möglichkeit eines Interessenskonfliktes.



Der Autor versichert weiterhin, dass Analysen unter Beachtung journalistischer Sorgfaltspflichten, insbesondere der Pflicht zur wahrheitsgemäßen Berichterstattung sowie der erforderlichen Sachkenntnis, Sorgfalt und Gewissenhaftigkeit abgefasst werden.

Haftungsausschluss

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