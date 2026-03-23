JEFFERIES stuft Hellofresh auf 'Buy'
Foto: eyetronic - adobe stock - eyetronic
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für Hellofresh von 8,70 auf 8,35 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Buy" belassen. Analyst Giles Thorne passte sein Bewertungsmodell am Freitag an die Ergebnisse des vierten Quartals an. Das gekürzte Kursziel begründete er jedoch mit einer Erhöhung des risikofreien Zinssatzes bei der Kalkulation der durchschnittlichen Kapitalkosten./rob/ag/tih
Veröffentlichung der Original-Studie: 20.03.2026 / 09:21 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 20.03.2026 / 22:01 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Veröffentlichung der Original-Studie: 20.03.2026 / 09:21 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 20.03.2026 / 22:01 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Die HelloFresh Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,06 % und einem Kurs von 3,579EUR auf Tradegate (23. März 2026, 07:58 Uhr) gehandelt.
Analysierendes Institut: JEFFERIES
Analyst: Giles Thorne
Analysiertes Unternehmen: Hellofresh
Aktieneinstufung neu: positiv
Kursziel neu: 8,35
Kursziel alt: 8,70
Währung: EUR
Zeitrahmen: N/A
Analyst: Giles Thorne
Analysiertes Unternehmen: Hellofresh
Aktieneinstufung neu: positiv
Kursziel neu: 8,35
Kursziel alt: 8,70
Währung: EUR
Zeitrahmen: N/A
Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte
Autor folgen
1 im Artikel enthaltener WertIm Artikel enthaltene Werte