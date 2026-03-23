JEFFERIES stuft Hellofresh auf 'Buy'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für Hellofresh von 8,70 auf 8,35 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Buy" belassen. Analyst Giles Thorne passte sein Bewertungsmodell am Freitag an die Ergebnisse des vierten Quartals an. Das gekürzte Kursziel begründete er jedoch mit einer Erhöhung des risikofreien Zinssatzes bei der Kalkulation der durchschnittlichen Kapitalkosten./rob/ag/tihVeröffentlichung der Original-Studie: 20.03.2026 / 09:21 / Zeitzone in Studie nicht angegebenErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 20.03.2026 / 22:01 / Zeitzone in Studie nicht angegebenHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die HelloFresh Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,06 % und einem Kurs von 3,579EUR auf Tradegate (23. März 2026, 07:58 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: JEFFERIES

Analyst: Giles Thorne

Analysiertes Unternehmen: Hellofresh

Aktieneinstufung neu: positiv

Kursziel neu: 8,35

Kursziel alt: 8,70

Währung: EUR

Zeitrahmen: N/A



So handeln Sie das Kursziel Der Analyst erwartet ein Kursziel von 8,35 € , was eine Steigerung von +124,64% zum aktuellen Kurs entspricht. Mit diesen Produkten können Sie die Kurserwartungen des Analysten übertreffen . Morgan Stanley Alle Partner Übernehmen Für Ihre Einstellungen haben wir keine weiteren passenden Produkte gefunden.

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