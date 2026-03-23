Bärenattacke Gold fällt auf 4.221,04 USD

Im wallstreetONLINE-Forum ist das Anleger-Sentiment zu Gold gemischt. Kurzfristig wird eine Korrektur um ca. 30% auf rund 4.2–4.3k USD erwartet, danach ein potenzieller Rebound bis ca. 5.9k USD. Andere betonen Gold als Absicherung gegen Inflation/Geldentwertung. Die 14-Tage-Entwicklung bleibt volatil und wird stark von technischen Niveaus wie dem 200-Tage-DMA beeinflusst.

Nehmen wir ein Beispiel: Hätten Sie vor 1 Jahr 10.000USD in Gold investiert, lag der Preis bei 2.965,21USD. Heute notiert Gold bei 4.221,04USD. Ihr Einsatz wäre nun 14.235,2USD wert – ein Zuwachs von +42,35 %.

Gold bricht kräftig ein:auf 4.221,04. Händler sprechen von einem klaren Abwärtssignal nach den jüngsten Kursgewinnen.

Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment neutral gegenüber Gold eingestellt.

Informationen zu Gold

Gold zählt zu den ältesten Wertspeichern der Welt. Der Preis wird stark von Inflation, Zinsen und geopolitischen Krisen beeinflusst. Anleger nutzen Gold zur Diversifikation und als Absicherung gegen Währungsrisiken. Gehandelt wird es an Terminbörsen und in Form von Barren, Münzen oder ETFs.

ETCs auf Gold

Ob ein Investment in Gold sinnvoll ist, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern liefert lediglich aktuelle Informationen. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Entwicklung von Gold berücksichtigen. Neben charttechnischen Signalen und fundamentalen Treibern wie Zinsen oder Währungskursen können auch geopolitische Ereignisse Einfluss nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, um sich ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition über Gold-ETCs eine Überlegung wert sein, da hier ein einfacher und transparenter Zugang zum Markt möglich ist.