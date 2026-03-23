Silberpreis
Abverkauf bei Silber -7,23 % in 24h
Silber bricht ein und fällt auf 62,85 USD.
Silber Kursentwicklung
|Zeitraum
|Performance
|1 Woche
|-23,62 %
|1 Monat
|-29,26 %
|3 Monate
|-7,72 %
|1 Jahr
|+92,08 %
Ein Rückblick: Wer vor 10 Jahren 1.000USD in Silber angelegt hat, zahlte damals 15,55299USD. Heute, bei 62,85USD, wäre daraus ein Vermögen von 4.041,02USD geworden – ein Plus von +304,10 %.
🔍 wallstreetONLINE-Community zu Silber
Silber-Sentiment auf wallstreetonline bleibt überwiegend negativ. Von Abwärtsbewegungen, Durchbruch charttechnischer Marken und Nachfrage-Sorgen ist die Rede; manche sprechen von deutlichen Verlusten bis ~50% (Beitrag 5) oder ca. -10% (Beitrag 11). In den letzten 14 Tagen klares Minus, Kursziele um 40 oder darunter werden genannt. Positive Signale sind selten; Stimmung bleibt skeptisch.
Zur Silber Diskussion
Informationen zu Silber
Silber gilt als „Gold des kleinen Mannes“. Preisbewegungen entstehen durch industrielle Nachfrage und Investoreninteresse. In Phasen hoher Inflation oder sinkender Realzinsen steigt oft die Attraktivität.
ETCs auf Silber
|ETF
|Strategie
|Replikation
|Hebel
|TER
|Letzter Kurs
|Perf. %
|Long
|Vollständig
|1
|0,40
|355,90EUR
|-3,00 %
|Long
|Vollständig
|1
|0,36
|116,50EUR
|-6,72 %
|Long
|Vollständig
|1
|0,59
|236,60EUR
|-7,46 %
|Long
|Vollständig
|1
|0,75
|318,50EUR
|-9,64 %
|Long
|Vollständig
|1
|0,75
|91,28EUR
|-8,90 %
|Long
|Vollständig
|1
|0,45
|506,50EUR
|-7,72 %
|Long
|Vollständig
|1
|0,29
|347,02EUR
|-6,84 %
|Long
|Vollständig
|1
|0,25
|69,86EUR
|-7,41 %
|Long
|1
|0,00
|118,25EUR
|-7,07 %
|Short
|Sampling
|1
|0,98
|10,33EUR
|+2,27 %
Ob ein Investment in Silber sinnvoll ist, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern liefert lediglich aktuelle Informationen. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Entwicklung von Silber berücksichtigen. Neben charttechnischen Signalen und fundamentalen Treibern wie Zinsen oder Währungskursen können auch geopolitische Ereignisse Einfluss nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, um sich ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition über Silber-ETCs eine Überlegung wert sein, da hier ein einfacher und transparenter Zugang zum Markt möglich ist.