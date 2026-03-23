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    Silberpreis

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    Abverkauf bei Silber -7,23 % in 24h

    Silber bricht ein und fällt auf 62,85 USD.

    Silberpreis - Abverkauf bei Silber -7,23 % in 24h
    Foto: 1421248173
    Abverkauf am Silbermarkt: -7,23 % in 24 Stunden, aktueller Kurs 62,85USD. Investoren ziehen Kapital ab.

    Silber Kursentwicklung

    Zeitraum Performance
    1 Woche -23,62 %
    1 Monat -29,26 %
    3 Monate -7,72 %
    1 Jahr +92,08 %

    Ein Rückblick: Wer vor 10 Jahren 1.000USD in Silber angelegt hat, zahlte damals 15,55299USD. Heute, bei 62,85USD, wäre daraus ein Vermögen von 4.041,02USD geworden – ein Plus von +304,10 %.

    🔍 wallstreetONLINE-Community zu Silber

    Silber-Sentiment auf wallstreetonline bleibt überwiegend negativ. Von Abwärtsbewegungen, Durchbruch charttechnischer Marken und Nachfrage-Sorgen ist die Rede; manche sprechen von deutlichen Verlusten bis ~50% (Beitrag 5) oder ca. -10% (Beitrag 11). In den letzten 14 Tagen klares Minus, Kursziele um 40 oder darunter werden genannt. Positive Signale sind selten; Stimmung bleibt skeptisch.

    Zur Silber Diskussion

    Informationen zu Silber

    Silber gilt als „Gold des kleinen Mannes“. Preisbewegungen entstehen durch industrielle Nachfrage und Investoreninteresse. In Phasen hoher Inflation oder sinkender Realzinsen steigt oft die Attraktivität.

    ETCs auf Silber

    ETF Strategie Replikation Hebel TER Letzter Kurs Perf. %
    Gold Bullion Securities
    		Long Vollständig 1 0,40 355,90EUR -3,00 %
    XETRA Gold
    		Long Vollständig 1 0,36 116,50EUR -6,72 %
    db Physical Gold ETC Euro Hedged
    		Long Vollständig 1 0,59 236,60EUR -7,46 %
    Xtrackers Physical Silver EUR Hedged ETC
    		Long Vollständig 1 0,75 318,50EUR -9,64 %
    Platin Index Zertifikat Open-End (DBETC)
    		Long Vollständig 1 0,75 91,28EUR -8,90 %
    Silber Index Zertifikat Open-End (DBETC)
    		Long Vollständig 1 0,45 506,50EUR -7,72 %
    Xtrackers Physical Gold ETC (EUR) der DB ETC plc
    		Long Vollständig 1 0,29 347,02EUR -6,84 %
    Gold Index Zertifikat Open-End (iShares plc)
    		Long Vollständig 1 0,25 69,86EUR -7,41 %
    EUWAX Gold
    		Long 1 0,00 118,25EUR -7,07 %
    WisdomTree Copper 1x Daily Short
    		Short Sampling 1 0,98 10,33EUR +2,27 %

    Ob ein Investment in Silber sinnvoll ist, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern liefert lediglich aktuelle Informationen. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Entwicklung von Silber berücksichtigen. Neben charttechnischen Signalen und fundamentalen Treibern wie Zinsen oder Währungskursen können auch geopolitische Ereignisse Einfluss nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, um sich ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition über Silber-ETCs eine Überlegung wert sein, da hier ein einfacher und transparenter Zugang zum Markt möglich ist.

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