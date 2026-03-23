Abverkauf bei Silber -7,23 % in 24h

-7,23 %

USD

Silber Kursentwicklung

Zeitraum Performance 1 Woche -23,62 % 1 Monat -29,26 % 3 Monate -7,72 % 1 Jahr +92,08 %

Abverkauf am Silbermarkt:in 24 Stunden, aktueller Kurs 62,85. Investoren ziehen Kapital ab.

Ein Rückblick: Wer vor 10 Jahren 1.000USD in Silber angelegt hat, zahlte damals 15,55299USD. Heute, bei 62,85USD, wäre daraus ein Vermögen von 4.041,02USD geworden – ein Plus von +304,10 %.

🔍 wallstreetONLINE-Community zu Silber

Silber-Sentiment auf wallstreetonline bleibt überwiegend negativ. Von Abwärtsbewegungen, Durchbruch charttechnischer Marken und Nachfrage-Sorgen ist die Rede; manche sprechen von deutlichen Verlusten bis ~50% (Beitrag 5) oder ca. -10% (Beitrag 11). In den letzten 14 Tagen klares Minus, Kursziele um 40 oder darunter werden genannt. Positive Signale sind selten; Stimmung bleibt skeptisch.