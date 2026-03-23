Unitech bringt das weltweit erste Windows-on-ARM-Tablet in Industriequalität auf den Markt und sorgt damit für mehr Mobilität in Unternehmen

TAIPEI, 23. März 2026 /PRNewswire/ -- Unitech Electronics Co., Ltd. kündigte das RT112 Windows an, das weltweit erste industrietaugliche Windows-on-ARM-Tablet mit Qualcomm CPU. Es kombiniert das Windows 11-Ökosystem mit ARM-Effizienz, um dauerhafte, vernetzte Mobilität für Fachleute in allen Branchen zu bieten.

Mit der Beschleunigung der digitalen Transformation wächst die Nachfrage nach mobilen Lösungen, die robuste Umgebungen mit Unternehmenssystemen verbinden. Mitarbeitende sind auf Echtzeitdaten und -kommunikation angewiesen, während herkömmliche PCs und Tablets oft nicht die erforderliche Effizienz, Haltbarkeit und Konnektivität aufweisen.

RT112 Windows bietet das volle Windows-Erlebnis für den Einsatz an vorderster Front und unterstützt Unternehmensanwendungen, Echtzeit-Datenerfassung sowie zuverlässige Konnektivität. Durch die Kombination von robustem Design und ARM-Effizienz trägt es zur Optimierung von Arbeitsabläufen und zur Steigerung der Produktivität bei.

Mit Technologie von Qualcomm für zuverlässige Leistung und vernetzte Funktionen

Das RT112 Windows basiert auf Windows 11 IoT Enterprise LTSC und wird vom Qualcomm Dragonwing 6490-Prozessor angetrieben und bietet eine reibungslose, sichere Leistung, die für industrielle Arbeitslasten optimiert ist.

„Die Markteinführung des Windows-Tablets RT112 von Unitech ist ein entscheidender Moment für die industrielle Datenverarbeitung. Durch die Nutzung der Qualcomm QCM6490-Plattform kombiniert diese Lösung fortschrittliche Konnektivität, KI-Beschleunigung und Energieeffizienz, um die Leistung zu liefern, die Mitarbeiter an vorderster Front benötigen, ohne Kompromisse einzugehen", so Anand Venkatesan, leitender Direktor für Produktmanagement, Qualcomm Technologies, Inc. „Gemeinsam mit Unitech und Microsoft ermöglichen wir es Unternehmen, das volle Windows-Erlebnis auf anspruchsvolle Umgebungen auszudehnen – und damit Produktivität, Zuverlässigkeit und Innovation am Arbeitsplatz zu fördern."

„Das RT112 Windows stellt einen wichtigen Schritt nach vorne für Windows on Dragonwing dar, indem er die Kompatibilität von Unternehmenssoftware mit der Effizienz von Mobilgeräten verbindet und damit die Arbeitsweise der Industrie im Feld verändert."

Robuste, vernetzte Mobilität für den Unternehmensbetrieb

Das RT112 Windows wurde für den Einsatz in Industrieumgebungen entwickelt und erfüllt die IP67- und MIL-STD-810H-Normen in einem kompakten Design von 690 g und 12 mm. Integriertes 5G, Wi-Fi 6E, eSIM und ein herausnehmbarer 8.800-mAh-Akku unterstützen den Betrieb im Schichtbetrieb und zuverlässige Konnektivität.

Das RT112 Windows unterstützt Logistik, Fertigung, Einzelhandel, Gastgewerbe und Gesundheitswesen und führt vollständige Windows-Anwendungen für verschiedene Arbeitsabläufe aus. Die Kombination aus industrieller Robustheit, ARM-Effizienz und Windows-Kompatibilität trägt dazu bei, den Wartungsaufwand zu reduzieren, die Lebensdauer der Geräte zu verlängern und die Produktivität zu steigern.

Informationen zu Unitech

Das 1979 gegründete Unternehmen Unitech Electronics Co. (TWSE: 3652) mit Hauptsitz in Taiwan bietet AIDC- und IoT-Lösungen, darunter mobile Computer, robuste PDAs, Industrie-Tablets, Barcode-Scanner und RFID-Lesegeräte.

Mit über 40 Jahren Erfahrung unterstützt Unitech die digitale Transformation in den Bereichen Logistik, Einzelhandel, Lagerhaltung, Fertigung, Behörden, Transport und Außendienst.

Weitere Informationen finden Sie unter www.ute.com.

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